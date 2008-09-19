Театр «Ангажемент» обещает сюрпризы в новом сезоне

Открывая сезон, директор и художественный руководитель «Ангажемента» Леонид Окунев, в первую очередь, сообщил об обновлении актерского состава – труппу ждет 27 вводов, в основном, это выпускники тюменского колледжа искусств. Другие потрясающие новости касаются «внешности» театра: к октябрю будет достроен третий этаж, который займут гримерки, душевые, декорационный цех и малая сцена на 48 мест. Новый зал позволит разнообразить репертуар, а также проводить драматургические читки.