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Театр «Ангажемент» обещает сюрпризы в новом сезоне

19 сентября 2008, 11:45
Начало нового XV-го сезона молодежный театр «Ангажемент» начал с сюрприза: 18 сентября для роли Мартина Штарка в небезызвестном спектакле «Птица Феникс» из Екатеринбурга был «украден» заслуженный артист России, звезда «Коляда-театра», актер Олег Ягодин.
Сюжет
Тюмень

Его присутствие на сцене, хоть и персонажем второго плана, сказывалось на игре артистов тюменского театра весьма благосклонно. Праздничное настроение поддерживали и зрители, долго не отпускавшие актеров аплодисментами.

Открывая сезон, директор и художественный руководитель «Ангажемента» Леонид Окунев, в первую очередь, сообщил об обновлении актерского состава – труппу ждет 27 вводов, в основном, это выпускники тюменского колледжа искусств. Другие потрясающие новости касаются «внешности» театра: к октябрю будет достроен третий этаж, который займут гримерки, душевые, декорационный цех и малая сцена на 48 мест. Новый зал позволит разнообразить репертуар, а также проводить драматургические читки.

Кроме того, театр, наконец-то, обзаведется указателями с подсветкой, чтобы заманивать к себе все больше новых зрителей.

#Новости#Театр#Ангажемент#Тюмень#Таня#Культура
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