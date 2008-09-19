Справиться с недугом и осенней хандрой тюменцам помогут животные

Благотворное влияние животных на здоровье человека, его настроение замечено давно.
Улучшить наше эмоциональное состояние могут не только мягкие и пушистые котята, собачки, хорьки, но и скользкие и мокрые: лягушки, ящерицы, змеи, черепахи. «Общение» с рептилиями, уверяют специалисты, укрепляет нервную систему, упорядочивает эмоции, а также полезно при кожных заболеваниях, например, нейродермите.
Существует даже наука, называемая пет-терапией. По-английски pet - это обобщенное название домашних животных (дословно «любимое животное»).
Как именно животные помогают справляться с недугами? С одной стороны, находясь рядом с человеком, они помогают ему улучшить качество жизни, так как служат стимулом, воспитывают и создают хорошее настроение. Задачей четвероногих друзей становится избавление человека от одиночества, депрессии. Ведь четвероногий друг очень предан человеку и любит его таким, какой он есть, невзирая на возраст, внешность или его настроение. Еще одной областью применения пет-терапии является помощь животных в лечении гипертонии, инфаркта и его последствий.
От паука до слона
В последнее время в России наметился настоящий бум увлечения экзотическими животными.
В Тюменских зоомагазинах наибольшей популярностью пользуются небольшие «меховые» животные – например, шиншилла или хорёк. Первый – южноамериканский грызун, очень милое создание с блестящими круглыми глазами и пышным хвостиком, можно сказать, это что-то среднее между мышью и зайцем. Кто держал это животное, говорят, что это весьма общительный и любопытный грызун. В отличие от своего собрата – хомяка, испытывает искреннюю симпатию к людям. Средняя стоимость 3-4 тысячи рублей, но, в зависимости от возраста и вида животного, иногда достигает 11 тысяч.
В последнее время среди тюменцев стало модным заводить хорьков (фретка — одомашненный представитель данного вида). Однако стоит знать, что это пусть и небольшие, но хищные животные из семейства куниц. Обладают очень живым умом и яркой, «экстравагантной» внешностью. Мода на фреток в мире распространена лет 30. Покупка хорька обойдётся от 4 до 7 тысяч рублей, но, как заметили в одном из магазинов, если эти животные появляются в продаже, их быстро раскупают.
Впрочем, есть желающие купить и более экзотического зверя. Самые дорогие животные – дикие звери редких видов: тигры, пантеры, сервалы, бархатные кошки, слоны и т.д. В Тюмени, правда, подобных экзотов не замечено, но, по словам сотрудников зоомагазинов, если поступят подобные заказы, выполнить их возможно. Все будет зависеть от платежеспособности клиента. Ведь крупное животное обойдется в кругленькую сумму – от миллиона рублей.
Познакомиться с любителями экзотических животных в нашем городе можно лишь случайно – никаких клубов или общественных организаций данного направления обнаружить не удалось. По словам Алексея Краева, на содержании у которого находятся жаба Ага, желтопузик, лягушка Рогатка и гекон Токи (это не считая ротвеллера и щегла), с друзьями по интересам он общается, в основном, через интернет. Своих же питомцев приобретал частично во время экспедиций, частично в зоомагазинах.
Требуйте справку!
Несмотря на то, что покупать экзотов с рук гораздо быстрее и удобнее, специалисты не советуют этого делать. В последние годы резко возросло количество животных, попадающих в Россию нелегальным путем. Это связано с ужесточением ветеринарного и таможенного контроля. Цель контрабандистов – сбыть как можно больше особей в кратчайшие сроки. При этом они не особо заботятся об условиях содержания и здоровье товара. В лучшем случае нелегальный экзот погибнет раньше времени, в худшем – может заразить опасными заболеваниями человека.
Поэтому при покупке необычных зверушек нужно требовать несколько документов: справку от врача-ветеринара, ветеринарный сертификат страны, откуда прибыло животное. Если особей перевозят более двух в одной клетке, необходимо разрешение Российского департамента ветеринарии.
Экзоты-путешественники
С приобретением любого животного, в том числе кролика, человек берет на себя большую ответственность. Нужно заботиться о своем новом друге, регулярно кормить его, поить, убирать за ним. Более того, каждое животное нуждается в достаточном общении со своим хозяином. Еще необходимо помнить, что многие животные настолько привязываются к хозяевам, что, в случае долгой разлуки, могут затосковать и погибнуть. Поэтому, если вы привыкли путешествовать или хотя бы раз в год выезжать в отпуск, нужно быть готовыми к тому, что «меньшего брата» придется брать с собой. Вот несколько советов по перевозке животных. Согласно «Правилам провоза животных ж/д транспортом» перевозка в поездах всех категорий мелких домашних животных, собак и птиц допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади во всех вагонах (кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и вагонов повышенной комфортности) при наличии ветеринарной справки. Ее можно получить в ветеринарной клинике.
Мелкие домашние животные, собаки и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны размещаться на местах, предназначенных для ручной клади. Перевозка домашних любимцев общим весом до 20 килограммов (одно место) в поездах дальнего или местного следования оплачивается, как за 20 килограммов багажа, а весом более 20 килограммов - с оплатой за фактический вес. За провоз животных без оплаты придется заплатить штраф.
Собаки перевозятся в намордниках, с поводком: в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона (не более 2 собак) под наблюдением хозяев или сопровождающих. В купе (кроме вагонов повышенной комфортности) оплачивается полная стоимость всех мест.
Плата за перевоз крупных собак берется аналогично плате за перевоз мелких животных. В купе дополнительная плата за их провоз не взимается. Собак-проводников слепые пассажиры провозят с собой бесплатно в вагонах всех категорий. Подробности можно узнать также при приобретении билета на вокзале.
Животные-лекари
Если вы твердо решили обзавестись маленьким другом и хотите, чтобы ваше совместное проживание приносило еще и пользу вашему здоровью, вам следует знать, что:
Собаки
успокаивают, ослабляют напряжение, спасают от сердечных приступов, скачков давления, головной боли, печеночных колик, снимают болевые синдромы при невралгии, излечивают воспалительные процессы. Незаменимы при различных заболеваниях кожи: им под силу даже трофические язвы. Собаки спасают своих хозяев во время эпилептических припадков: чувствуя приближение приступа, они подставляют себя под падающего хозяина, чтобы он не ударился о пол или мебель. Присутствие собаки значительно уменьшает продолжительность приступа и вероятность опасных последствий. Психологи считают, что собака, выражая преданность хозяину, оказывает ему безусловную и неоценимую психологическую поддержку, которая даже превосходит силу поддержки близкого человека.
Кошки
Основное предназначение кошки - это мяукать, играть, тереться о ноги, сворачиваться калачиком, вытягивать хвост трубой и иногда ловить мышей, поэтому породистость кота не имеет особого значения. Выбирайте того зверя, который вам симпатичен. Хотите домашнего психотерапевта - купите персидского кота. Аллергия на шерсть? Подойдет абиссинская кошка, почти голая.
Главная сила кошек в том, что они дают человеку огромный положительный заряд энергии и забирают отрицательную. Первое и главное условие эффективности кошачьей терапии заключается в том, чтобы хвостатый «доктор» испытывал любовь и доверие к своему «пациенту».
Замечено: когда мы гладим кошку, у нас снижается частота сердцебиения и кровяное давление. А люди с сердечнососудистыми заболеваниями имеют шанс прожить дольше, если у них есть кошка, в отличие от тех, кто не имеет ни кошки, ни собаки.
Птицы
Безусловно, по своему лечебному воздействию ни одна птица не может составить конкуренцию собаке или кошке. Однако если по тем или иным причинам других домашних питомцев вы завести не можете, остановите свой выбор на пернатом друге. Ведь не так давно психологи установили, что, например, песни канареек прекрасно снимают напряжение, успокаивают нервы и повышают настроение.
Грызуны
Замкнутым и неуверенным в себе людям для преодоления комплексов психологи рекомендуют завести какого-нибудь грызуна. Эти маленькие зверьки могут помочь человеку: тактильный контакт с маленькими мягкими зверьками расслабляет мелкую мускулатуру, снижает тревогу, эмоциональное напряжение и агрессию. Детей они учат бережному и аккуратному отношению. Кроме того, они довольно непритязательны в уходе, и ухаживать за хомячком или мышкой под силу даже маленькому ребенку. Вопреки распространенному мнению, домашние грызуны очень чистоплотны. Но выпускать грызунов гулять по квартире довольно опасно: они легко могут заползти за мебель или через вентиляционные отверстия перебраться к соседям. Держать их лучше в клетках или стеклянных аквариумах, чтобы они не могли самостоятельно выбраться из своего домика.
Черепахи
Некоторые считают, что черепахи скучные и больше похожи на предмет мебели, чем на живое существо. Это не так. Они очень милые и забавные, к тому же сухопутные черепахи не требуют ежедневного ухода. Для ее содержания желательно приобрести специальный террариум, но в принципе подойдет и обычная картонная коробка или маленький аквариум, дно которого покрыто грунтом (например, речным песком). Если хотите побаловать свою черепашку, создайте ей в террариуме небольшой бассейн (не глубже высоты ее панциря) - даже сухопутные черепахи обожают купаться. Обязательно положите в домик для черепахи какое-нибудь укрытие (перевернутую миску, части керамического горшка, и т.д.) - у черепахи должна быть возможность укрыться целиком. И не забудьте укрепить над ним лампу для обогрева (черепахи плохо переносят холод). Обычно зимой черепахи впадают в спячку и замирают до весны, но если вы будете освещать и обогревать ее жилище и кормить ее свежими овощами, фруктами, творогом и вареными яйцами, она вряд ли согласится засыпать.
В теплое время года, когда температура на улице не менее 25 градусов, обязательно выгуливайте свою черепашку. Солнечные ванны ей очень полезны.
Аквариум
Наблюдение за аквариумными рыбками – прекрасный способ расслабиться. В этот момент человек получает возможность эмоциональной разрядки. Таким способом рекомендуют спасаться от депрессии, нервных срывов или тяжелых психологических потрясений (испугов, шоковых состояний). Люди, в чьих комнатах стоят аквариумы, практически не страдают от бессонницы. Кроме того, вода, испаряющаяся из аквариумов, увлажняет воздух и делает его более полезным для здоровья и легким для дыхания, что крайне полезно при астме или простуде.