Справиться с недугом и осенней хандрой тюменцам помогут животные

С приобретением любого животного, в том числе кролика, человек берет на себя большую ответственность. Нужно заботиться о своем новом друге, регулярно кормить его, поить, убирать за ним. Более того, каждое животное нуждается в достаточном общении со своим хозяином. Еще необходимо помнить, что многие животные настолько привязываются к хозяевам, что, в случае долгой разлуки, могут затосковать и погибнуть. Поэтому, если вы привыкли путешествовать или хотя бы раз в год выезжать в отпуск, нужно быть готовыми к тому, что «меньшего брата» придется брать с собой. Вот несколько советов по перевозке животных. Согласно «Правилам провоза животных ж/д транспортом» перевозка в поездах всех категорий мелких домашних животных, собак и птиц допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади во всех вагонах (кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и вагонов повышенной комфортности) при наличии ветеринарной справки. Ее можно получить в ветеринарной клинике.