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На автодороге Тюмень–Омск вновь произошла трагедия

19 сентября 2008, 10:58
8 человек получили травмы на дорогах областного центра 18 сентября.
Сюжет
Тюмень

Вечером на закрытом для движения транспорта участке ул. Парфенова автомобилем Хонда совершен наезд на 8-летнего ребенка-пешехода. У мальчика ушиб груди.

Ночью на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького столкнулись ВАЗ 2115 и «Исудзу». По предварительным данным, водитель 15-й не пропустил встречный транспорт при повороте налево. Пострадали 4 человека – молодой человек и девушки 22-х лет, у них ушибы головы и сотрясения головного мозга.

Трагедия произошла на 147 км. автодороги Тюмень–Омск в 4 часа утра. Автомобиль ГАЗ наехал на стоящий автомобиль «Москвич» и пешехода. 47-летний мужчина погиб, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства случившегося уточняются.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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