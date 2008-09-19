На автодороге Тюмень–Омск вновь произошла трагедия

Вечером на закрытом для движения транспорта участке ул. Парфенова автомобилем Хонда совершен наезд на 8-летнего ребенка-пешехода. У мальчика ушиб груди.
Ночью на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького столкнулись ВАЗ 2115 и «Исудзу». По предварительным данным, водитель 15-й не пропустил встречный транспорт при повороте налево. Пострадали 4 человека – молодой человек и девушки 22-х лет, у них ушибы головы и сотрясения головного мозга.
Трагедия произошла на 147 км. автодороги Тюмень–Омск в 4 часа утра. Автомобиль ГАЗ наехал на стоящий автомобиль «Москвич» и пешехода. 47-летний мужчина погиб, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства случившегося уточняются.