На автодороге Тюмень–Омск вновь произошла трагедия

Ночью на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького столкнулись ВАЗ 2115 и «Исудзу». По предварительным данным, водитель 15-й не пропустил встречный транспорт при повороте налево. Пострадали 4 человека – молодой человек и девушки 22-х лет, у них ушибы головы и сотрясения головного мозга.