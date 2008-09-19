Microsoft изменит представления тюменцев о развлечениях

Сеть компьютерных салонов «Арсенал +» представляет самый подходящий выпуск Windows для домашних настольных и переносных компьютеров. Система Windows Vista Home Premium обеспечивает производительность и развлекательные возможности, которые требуются от компьютера дома или в пути. Этот выпуск содержит Windows Media Center и облегчает работу с цифровыми фотографиями, ТВ и фильмами, а также музыкой. Кроме того, при использовании данного выпуска можно не беспокоиться о безопасности и надежности компьютера, которые находятся на качественно новом уровне. С учетом всего вышесказанного, система Windows Vista Home Premium переворачивает представления о развлечениях на домашнем компьютере.