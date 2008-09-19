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Microsoft изменит представления тюменцев о развлечениях

19 сентября 2008, 12:52
При покупке компьютера, всегда возникает вопрос, какую операционную систему поставить. Ведь от правильно подобранной операционной системы зависит производительность компьютера, стабильность работы его составляющих и незамедлительное исполнение ваших команд.
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Тюмень

Сеть компьютерных салонов «Арсенал +» представляет самый подходящий выпуск Windows для домашних настольных и переносных компьютеров. Система Windows Vista Home Premium обеспечивает производительность и развлекательные возможности, которые требуются от компьютера дома или в пути. Этот выпуск содержит Windows Media Center и облегчает работу с цифровыми фотографиями, ТВ и фильмами, а также музыкой. Кроме того, при использовании данного выпуска можно не беспокоиться о безопасности и надежности компьютера, которые находятся на качественно новом уровне. С учетом всего вышесказанного, система Windows Vista Home Premium переворачивает представления о развлечениях на домашнем компьютере.

Выбрать операционную систему для вашего компьютера, помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

ул. Хохрякова 47;

ул. Ленина 15.

Более подробную информацию вы можете узнать:

в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70

на сайте: http://arsplus.ru/

Акция проходит с 25 августа по 15 октября 2008 года.

#Новости#Microsoft#Тюмень#Таня#Общество
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