Microsoft изменит представления тюменцев о развлечениях

Сеть компьютерных салонов «Арсенал +» представляет самый подходящий выпуск Windows для домашних настольных и переносных компьютеров. Система Windows Vista Home Premium обеспечивает производительность и развлекательные возможности, которые требуются от компьютера дома или в пути. Этот выпуск содержит Windows Media Center и облегчает работу с цифровыми фотографиями, ТВ и фильмами, а также музыкой. Кроме того, при использовании данного выпуска можно не беспокоиться о безопасности и надежности компьютера, которые находятся на качественно новом уровне. С учетом всего вышесказанного, система Windows Vista Home Premium переворачивает представления о развлечениях на домашнем компьютере.
Выбрать операционную систему для вашего компьютера, помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
ул. Хохрякова 47;
ул. Ленина 15.
Более подробную информацию вы можете узнать:
в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70
Акция проходит с 25 августа по 15 октября 2008 года.