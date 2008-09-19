Эксперимент Nashgorod.ru: какая почта лучше - тюменская или северная

Кому из нас хоть раз в жизни не приходилось выстаивать полуторачасовую очередь на почте ради того, чтобы получить или отправить весточку родственникам проживающим отнюдь не в твоем регионе? Или такая ситуация: письмо с новогодней открыткой почему-то попадает в почтовый ящик не раньше, не позже - восьмого марта… Вечные проблемы на почте: нехватка кадров, мизерная зарплата вряд … Вот и получается, что письма, пришедшие практически в нужный срок, попадают к своим адресатам только тогда, когда их выгребут из-под огромной кучи другой корреспонденции.
Впрочем, скорость доставки письма зависит не от одного фактора, а от многих. Например, от выемки конвертов из почтовой урны, от расписания поездов, которыми письма доставляются в разные уголки мира, от расторопности почтальонов на отправном и приемном пунктах, от сил специалистов службы доставки… В общем, перечень не из кротких.
Так, у корреспондентов NashGorod.ru родилась идея проверить, какая почта работает лучше: наша, родная, тюменская или ноябрьская, северная. Условились отправить одновременно два письма: одно из Ноябрьска в Тюмень, а другое из Тюмени в Ноябрьск и посмотреть, чей конверт раньше попадет к своему адресату.
Чтобы письмо шло быстрее пришлось узнать точные индексы обоих домов, куда планировалось отослать весточки. В назначенный день с замиранием сердца мы опустили конверты в почтовые ящики и начали считать календарные дни.
Первым до адресата дошло тюменское письмо, отправленное 3 сентября. По нехитрым подсчетам удалось определить, что в пути оно находилось 9 дней. Если говорить точно, то в Ноябрьск оно прибыло 9 сентября, на седьмое отделение связи пришло десятого, а в ящик адресату его донесли лишь 11. Таким образом, ценная информация два с половиной дня скиталась по городу в тесном соседстве с другой корреспонденцией. Менее чем через сутки в руки адресату попало второе письмо, отправленное из Ноябрьска. Если судить по почтовым штемпелям, двенадцатого сентября оно прибыло в Тюмень, в этот же день его отправили в Ленинский округ, и после полудня того же дня письмо окончило свое путешествие, дожидаясь адресата в почтовом ящике.
В итоге пришлось признать – тюменская почта работает лучше, и сетовать на нерасторопность городских почтальонов не приходится!