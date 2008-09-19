Эксперимент Nashgorod.ru: какая почта лучше - тюменская или северная

Первым до адресата дошло тюменское письмо, отправленное 3 сентября. По нехитрым подсчетам удалось определить, что в пути оно находилось 9 дней. Если говорить точно, то в Ноябрьск оно прибыло 9 сентября, на седьмое отделение связи пришло десятого, а в ящик адресату его донесли лишь 11. Таким образом, ценная информация два с половиной дня скиталась по городу в тесном соседстве с другой корреспонденцией. Менее чем через сутки в руки адресату попало второе письмо, отправленное из Ноябрьска. Если судить по почтовым штемпелям, двенадцатого сентября оно прибыло в Тюмень, в этот же день его отправили в Ленинский округ, и после полудня того же дня письмо окончило свое путешествие, дожидаясь адресата в почтовом ящике.