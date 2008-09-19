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Десять Заводоуковцев бесплатно освоят профессию каменщика

19 сентября 2008, 11:18
В Заводоуковске вновь активизировалась профориентационная работа с подростками и молодыми людьми в возрасте от 14 до 29 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

У ребят есть возможность получить профессию каменщика совершенно бесплатно.

Как сообщила корреспонденту Nashgorod.ru редактор радио «Уездный город» Рузана Акопян, при финансировании молодежной биржи труда Тюменской области рабочую специальность освоят 10 заводоуковцев. Сейчас специалисты комитета по делам молодёжи проводят отбор претендентов. Обучение будет проходить на базе агролицея № 29. Занятия начнутся по мере комплектования групп.

Отметим, что трудоустраиваться ребятам придется самостоятельно. Однако, во время обучения молодым людям представится возможность проявить себя и зарекомендовать. Практику будущие каменщики пройдут в строительной организации «Загрос».

#Новости#Заводоуковск#Тюменская область#Таня#Общество
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