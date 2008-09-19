Десять Заводоуковцев бесплатно освоят профессию каменщика

У ребят есть возможность получить профессию каменщика совершенно бесплатно.
Как сообщила корреспонденту Nashgorod.ru редактор радио «Уездный город» Рузана Акопян, при финансировании молодежной биржи труда Тюменской области рабочую специальность освоят 10 заводоуковцев. Сейчас специалисты комитета по делам молодёжи проводят отбор претендентов. Обучение будет проходить на базе агролицея № 29. Занятия начнутся по мере комплектования групп.
Отметим, что трудоустраиваться ребятам придется самостоятельно. Однако, во время обучения молодым людям представится возможность проявить себя и зарекомендовать. Практику будущие каменщики пройдут в строительной организации «Загрос».