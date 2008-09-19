Дачные участки вокруг Тюмени стали предметом спекуляции

- Многие питают надежду на то, что черта города со временем передвинется и эти земли приобретут статут поселений. Потому люди и вкладывают в них деньги, - говорит директор одного из городских агентств недвижимости Ирина Семенова. - Еще пять лет назад вокруг Тюмени была масса брошенных дачных земель, затопленных или просто необрабатываемых за ненадобностью. Сейчас вы таких не найдете. Подобраны даже самые бросовые, переоформлены и выставлены на продажу. Я лично сталкивалась с покупателями, которые целенаправленно скупают такие участки, приводят их в порядок и перепродают в тридцать, а бывает, и в пятьдесят раз дороже. На рынке долевого строительства цены сейчас не растут, а если и растут, то максимум на уровне инфляции, на вторичном - и вовсе упали. Так что вкладывать в квартиры маловыгодно, покупать акции - тоже. Оптимальный вариант сегодня - это земля. Но и здесь поезд уже почти ушел. Покупать с целью перепродажи по сегодняшним ценам не так выгодно. Тот, кто успел сделать это раньше, безусловно, заработает хорошо. Снижения цен на дачные земли однозначно не будет. В 2008 году его не произошло даже в конце дачного сезона, как это обычно бывает. Соответственно, весной можно будет ожидать только очередного скачка.