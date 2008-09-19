Дачные участки вокруг Тюмени стали предметом спекуляции

Еще три года назад шесть соток с небольшим домиком и баней в пригороде Тюмени можно было купить за сто тысяч рублей. Сегодня аналогичная покупка потянет в среднем на миллион.
Домик в деревне
Те, кому не по карману жилье в городе и земля в пригородных поселках, сегодня все чаще выискивают среди множества газетных объявлений строчки о продаже дачных участков. Купить пять-шесть садовых соток и построить на них дом - для многих такой вариант стал единственной возможностью обзавестись собственными стенами. Соответствующий спрос породил и практически фантастические предложения. Цены на пригородные дачи вот уже третий год стремительно ползут вверх, преодолев уже, казалось бы, все мыслимые и немыслимые границы.
Пару лет назад Алексей и Людмила Морозовы, посчитав, что при их семейных доходах за купленную по ипотеке однокомнатную хрущевку рассчитываться придется минимум лет двадцать, а значит, и мечту о большой семье придется забыть, приняли решение строиться на даче. Алексей хоть и молод, а мастер на все руки. Люда же, поработав в специализированном магазине, научилась разбираться в строительной "кухне" не хуже прораба.
Заброшенный дачный участок в пяти километрах от областного центра купили по сегодняшним меркам просто за копейки - 70 тысяч рублей. В то же лето заложили фундамент, в прошлом году срубили и подвели под крышу добротный двухэтажный бревенчатый дом. А месяц назад, как и планировали, справили чисто символическое новоселье. Хотя работы еще хватит не на один год (нужно отделать жилье изнутри, пристроить кочегарку, подвести коммуникации), но все же жить в собственном, пусть и недостроенном доме все же лучше, чем в съемной квартире, уверены супруги.
А еще ребята считают, что им крупно повезло. Сегодня приобрести ту же землю им было бы уже не по силам. После весеннего решения Конституционного суда, когда прописке на даче сказали "да", и без того заоблачные цены взметнулись еще выше. Возможность регистрации, хоть и в неопределенном будущем, сделала дачные земли более привлекательными. Еще до вердикта суда только за возможность прописки покупатели готовы были выкладывать дополнительно не один десяток тысяч рублей. Между тем фактически ни в одном из почти двухсот дачных обществ Тюмени регистрация не была разрешена.
Прописаться на "Рублевке"
Теперь же прописка стала реальностью. Как результат - соседи Морозовых, купившие участок практически одновременно с ними и по такой же цене, сегодня "переуступают" его уже за 850 тысяч рублей. А некоторые предприимчивые дачники за свои загородные сотки, от коих до центра города на машине всего десять минут езды и где круглый год есть электричество, и вовсе просят уже по миллиону. Причем, утверждая, что для участка на "тюменской Рублевке" (именно так в народе окрестили Московский тракт) это еще недорого. Ведь пятнадцать соток в поселках, что сразу через дорогу, стоят уже около трех миллионов рублей.
Выгодный бизнес
Перепродажу дачной земли в регионе уже окрестили чуть ли не самым прибыльным бизнесом. Объявления с выгодными предложениями порой еще не успевают выйти в газете, а земля уже продана.
- Когда к тебе обращается бабушка с просьбой помочь продать дачу за сто-двести тысяч рублей, почему бы не воспользоваться ситуацией и самому не выступить в качестве покупателя? Тем более если рыночная цена этой дачи выше как минимум вдвое, - говорит агент по недвижимости Марина.
По ее словам, такой возможностью среди риэлторов сегодня не пользуются только ленивые. Еще большую активность проявляют те, для кого инвестирование в недвижимость давно стало прибыльным бизнесом. Некоторые из таких предприимчивых людей сегодня владеют десятками дачных участков.
Заработать таким способом берутся уже и непрофессионалы. Известный в Тюмени фотокорреспондент рассказал, что по смешным ценам успел приобрести несколько участков. Когда цена поднимется до максимума, собирается продать и на доходы от сделок осуществить мечту о собственном коттедже, которая еще несколько лет назад казалась практически несбыточной.
- Многие питают надежду на то, что черта города со временем передвинется и эти земли приобретут статут поселений. Потому люди и вкладывают в них деньги, - говорит директор одного из городских агентств недвижимости Ирина Семенова. - Еще пять лет назад вокруг Тюмени была масса брошенных дачных земель, затопленных или просто необрабатываемых за ненадобностью. Сейчас вы таких не найдете. Подобраны даже самые бросовые, переоформлены и выставлены на продажу. Я лично сталкивалась с покупателями, которые целенаправленно скупают такие участки, приводят их в порядок и перепродают в тридцать, а бывает, и в пятьдесят раз дороже. На рынке долевого строительства цены сейчас не растут, а если и растут, то максимум на уровне инфляции, на вторичном - и вовсе упали. Так что вкладывать в квартиры маловыгодно, покупать акции - тоже. Оптимальный вариант сегодня - это земля. Но и здесь поезд уже почти ушел. Покупать с целью перепродажи по сегодняшним ценам не так выгодно. Тот, кто успел сделать это раньше, безусловно, заработает хорошо. Снижения цен на дачные земли однозначно не будет. В 2008 году его не произошло даже в конце дачного сезона, как это обычно бывает. Соответственно, весной можно будет ожидать только очередного скачка.
Кстати
Стоимость ара земли в пригороде Екатеринбурга (в радиусе 30 - 35 километров от города) в среднем составляет 120 тысяч рублей. По информации аналитиков Уральской палаты недвижимости, основной объем предложений участков в границах населенных пунктов колеблется в ценовых пределах 60 - 150 тысяч рублей за сотку. Садовые участки продаются по цене ниже средней.
Вокруг Челябинска самые дорогие земли - в западном направлении (неподалеку от Шершневского водохранилища). Здесь стоимость сотки может доходить до 750 тысяч рублей. В северо-западном направлении земля в населенных пунктах под индивидуальное строительство стоит 150 - 170 тысяч рублей за ар, а в новых коттеджных поселках с инфраструктурой - от 200 до 450 тысяч. Недооцененным пока считается южное направление - в сторону Троицка. Здесь земли можно купить за 30 - 60 тысяч рублей за сотку. В северном направлении в сторону Екатеринбурга в поселках Рощино, Ново-Казанцево - от 100 тысяч. Самое невостребованное - восточное направление, в сторону Кургана. Здесь практически нет участков с оборудованной инфраструктурой. Землю можно купить дешевле 20 тысяч рублей за сотку.
Ольга Ладина