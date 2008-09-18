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В Тюмени прошла ярмарка вакансий

18 сентября 2008, 16:46
Городская ярмарка вакансий прошла 18 сентября в ДК Железнодорожник. Департамент занятости населения города Тюмень регулярно оказывает поддержку в трудоустройстве горожан.
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Тюмень

Порядка пятидесяти предприятий приняли участие в ежегодном «вернисаже» рабочих мест. Широкий, на первый взгляд, выбор потенциальных работодателей не оправдал ожиданий юного соискателя, стремящегося к интеллектуальному труду.

ООО Тюменский водоканал, ООО Швейная фабрика «Дружба», 3Д ЖБИ-3, Профучилище №36, Отряд военизированной охраны Сибирский, санаторий Тараскуль, Областная клиническая больница оказались в большей степени заинтересованными в таких «умельцах», как механик, слесарь, машинист крана, машинист насосных установок, электросварщик, штукатур-маляр и др.

Потребность в узкопрофильных кадрах, обусловленная нехваткой соответствующих специалистов на тюменском рынке труда, преимущественно ориентирована на людей со среднеспециальным образованием с опытом работы.

#Новости#Работа#Тюмень#Таня#Экономика
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