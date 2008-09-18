В Тюмени прошла ярмарка вакансий

Порядка пятидесяти предприятий приняли участие в ежегодном «вернисаже» рабочих мест. Широкий, на первый взгляд, выбор потенциальных работодателей не оправдал ожиданий юного соискателя, стремящегося к интеллектуальному труду.
ООО Тюменский водоканал, ООО Швейная фабрика «Дружба», 3Д ЖБИ-3, Профучилище №36, Отряд военизированной охраны Сибирский, санаторий Тараскуль, Областная клиническая больница оказались в большей степени заинтересованными в таких «умельцах», как механик, слесарь, машинист крана, машинист насосных установок, электросварщик, штукатур-маляр и др.
Потребность в узкопрофильных кадрах, обусловленная нехваткой соответствующих специалистов на тюменском рынке труда, преимущественно ориентирована на людей со среднеспециальным образованием с опытом работы.