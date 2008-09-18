В Тюмени почтили память павших в Южной Осетии

В полночь члены «Молодой гвардии» и представители осетинской общины собрались на набережной реки Туры, чтобы спустить на воду зажженные свечи в память о погибших. Молодые люди высказали свое мнение о событиях в Осетии, после на воду был спущен небольшой плот, на котором горели буквы, сложенные в слово «ПАМЯТЬ».
В 11 утра прошла панихида в Знаменском Кафедральном Соборе и во всех храмах Тюменской области, по жертвам военных действий в Южной Осетии. Такие же панихиды в этот день прошли и во всех храмах России. А в 2 часа дня в Соборной мечети совершили траурную молитву.
На «Аллее памяти», в полдень молодые люди возложили цветы к Вечному огню, в память обо всех погибших, ведь в осетинском конфликте погиб тюменец, 20 летний рядовой сапер-разведчик, служивший в восках специального назначения, Равшан Абдуллин.
Днем в малом зале ДНК «Строитель» собрались представители общественности Тюменской области на вечер памяти жертв военных действий в Южной Осетии. Он начался показом документального фильма о военных действиях. Среди выступавших были: А. Моторин – военный комиссар Тюменской области, рассказавший о погибшем в Осетии тюменце, Р. Риганшин – предводитель национальной автономии татар, высказавший слова соболезнования родителям погибшего солдата. Протоиерей Знаменского Собора С. Швалев заметил, что этот конфликт – «трагедия братских народов» и «Господь дал мир всем нам». Представитель осетинской диаспоры В. Караев от имени осетин сказал, что народ Осетии не хочет вражды с другими нациями, но никогда не заслужит прощения тот глава нации, который отдал приказ начать обстрел мирно спящего населения и стереть с лица земли прекрасный город: «Саакашвили забыл слова прекрасного поэта Ш. Руставели «Надругательство над дружбой – это с мудростью разлад». Последней выступила В. Алексеева – представитель Российского общественного фонда милосердия, рассказавшая, что тюменцы уже в первые часы после известия о начале обстрела начали звонить в им, чтобы узнать, чем можно помочь, таким образом, к сегодняшнему дню жители области собрали около 300 тысяч рублей. В заключение хотелось бы выделить слова Валентины Федоровны о том, что «от каждого из нас зависит насколько мирно мы будем жить».