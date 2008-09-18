В Тюмени почтили память павших в Южной Осетии

Днем в малом зале ДНК «Строитель» собрались представители общественности Тюменской области на вечер памяти жертв военных действий в Южной Осетии. Он начался показом документального фильма о военных действиях. Среди выступавших были: А. Моторин – военный комиссар Тюменской области, рассказавший о погибшем в Осетии тюменце, Р. Риганшин – предводитель национальной автономии татар, высказавший слова соболезнования родителям погибшего солдата. Протоиерей Знаменского Собора С. Швалев заметил, что этот конфликт – «трагедия братских народов» и «Господь дал мир всем нам». Представитель осетинской диаспоры В. Караев от имени осетин сказал, что народ Осетии не хочет вражды с другими нациями, но никогда не заслужит прощения тот глава нации, который отдал приказ начать обстрел мирно спящего населения и стереть с лица земли прекрасный город: «Саакашвили забыл слова прекрасного поэта Ш. Руставели «Надругательство над дружбой – это с мудростью разлад». Последней выступила В. Алексеева – представитель Российского общественного фонда милосердия, рассказавшая, что тюменцы уже в первые часы после известия о начале обстрела начали звонить в им, чтобы узнать, чем можно помочь, таким образом, к сегодняшнему дню жители области собрали около 300 тысяч рублей. В заключение хотелось бы выделить слова Валентины Федоровны о том, что «от каждого из нас зависит насколько мирно мы будем жить».