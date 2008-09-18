Новый центральный офис "УРСА Банка" - комфортные условия для обслуживания

В 2008 году «УРСА Банк» приобрел в собственность помещение (2,5 тысячи кв.м.) под офис в самом центре Тюмени в районе ТРЦ «Гудвин». И вчера, 17 сентября, состоялось официальное открытие этого центрального офиса Тюменского филиала ОАО «УРСА Банк». Новый офис банка распределен на отдельные зоны под массовое кредитование, под vip-вкладчиков, для корпоративного, малого бизнеса. Основная цель – создать комфортные условия для обслуживания. Сотрудники банка – это люди молодые люди с экономическим образованием и активной жизненной позицией.
«УРСА Банк» создан в 2006 году в результате объединения ОАО «Сибакадембанка» и ОАО «Уралвнешторгбанка». С тех пор значительно он расширил свою географию – отделения банка работают в 124 городах России, 239 офисов, среди которых три представительства за рубежом - в Алматы, Праге и Лондоне.
«На сегодня банк представлен 19-ю филиалами, мы работаем в 21 субъекте РФ. Именно Уральский банк работает на территории 11 субъектов – это Уральский и Поволжский федеральные округа» - отметила Светлана Миронова, президент Уральского банка ОАО «УРСА Банк».
О банковской сети на территории Тюменской области, ЯНАО и ХМАО рассказал управляющий директор ОАО «УРСА Банк» Алексей Мизюлин, он отметил, что кроме Тюмени дополнительные офисы банка работают в Тобольске и Ишиме, а также в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Новом Уренгое и Ноябрьске. «Тюменский филиал – филиал лидер, который присутствует на территории «основного удара» банка» - подчеркнул он.
Стоит отметить, что уже почти год как Тюменский филиал является членом Ассоциации кредитных организаций Тюменской области. Коллектив и руководство банка принимает самое активное участие в делах ассоциации – от научно-практических конференций и семинаров до спортивных соревнований. Президент Ассоциации, Михаил Микульский, отметил, что Тюменский филиал банка – один из самых динамично развивающихся банковских коллективов в регионе. «Надеюсь, что переезд в новый офис будет способствовать развитию банковского бизнеса «УРСА Банка» на Тюменской земле и повышению качества и объемов предоставляемых услуг населению нашего региона» - пожелал он.
«Если говорить о сотрудничестве между правительством Тюменской области и «УРСА банком», то оно проявляется достаточно ярко, так как банк кредитует малый и средний бизнес, что очень важно для развития области» – об этом направлении рассказала первый заместитель директора департамента финансов правительства ТО Светлана Бужан.
«УРСА Банк» работает как с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами. «Каждый двадцатый житель городов присутствия филиалов нашего банка хоть раз воспользовался нашими массовыми кредитами» - отметила в своем докладе Ольга Калюжная, директор Тюменского филиала ОАО «УРСА Банка». Она также продемонстрировала графики роста достижений банка, которых отражено, что по итогам прошлого года банк входит в ТОП-20 российских банков, занимая 15 место по величине активов, 12 место - по депозитам физических лиц и 14 место по величине чистого процентного дохода.
По мнению Ольги Анатольевны, «УРСА Банк» является «законодателем мод» среди банковских продуктов: «В феврале этого года мы выпустили «Бизнес-пакеты» расчетно-кассового обслуживания юридических лиц («Знакомство с банком», «Развитие», «Лидер» и «Партнер»), аналогов которым кока нет на рынке корпоративных услуг в Тюмени».
По объемам кредитования малого и среднего бизнеса Тюменский филиал твердо удерживает 3 позицию среди всех филиалов ОАО «УРСА Банк», благодаря очень широкой линейке продуктов – от стандартных до уникальных продуктов, когда выдача денежных средств происходит в день подачи заявки. «По кредитованию малого бизнеса мы достигли определенных достижений, 6% зарегистрированных единиц малого бизнеса ТО обслуживаются в «УРСА Банке», что является высоким показателем работы банка» - отмечает директор Тюменского филиала.
На пресс-конференции особое внимание было уделено вкладу «Великолепная семерка» - это также уникальный продукт, появившийся в банке недавно. Он объединяет все возможные преимущества вкладов физлиц (срок вклада 395 дней, ежедневная капитализация, высокая процентная ставка, возможность частичного снятия средств и др.) – самый удобный вклад продуктовой линейки.
Кроме бизнеса банк очень серьезное внимание уделяет соцпроектам, например, участие в ежегодном Дне знаний (45 городов России). Особенность не только в том, что банк поздравляет всех первоклашек, но и назначает стипендиатов – ученики школ получают стипендии от «УРСА Банка».
«Мы позиционируем себя как региональный банк, поэтому мы глубоко изучаем региональные особенности каждой территории, где мы присутствуем и у нас продуктовые линейки разных филиалов варьируются под региональную специфику. Мы не пытаемся покрыть своей сетью наибольшее количество городов, а мы заходим в те города, где мы можем продуктивно работать, где продукты наши востребованы и мы можем их адаптировать под местные требования. Не растекаться тоненькой пленочкой по большой территории, а доминировать там, где мы умеем конкурировать» - так объяснила стратегию развития «УРСА Банка» Светлана Владимировна.
Евгения Ноговицина