Новый центральный офис "УРСА Банка" - комфортные условия для обслуживания

«Мы позиционируем себя как региональный банк, поэтому мы глубоко изучаем региональные особенности каждой территории, где мы присутствуем и у нас продуктовые линейки разных филиалов варьируются под региональную специфику. Мы не пытаемся покрыть своей сетью наибольшее количество городов, а мы заходим в те города, где мы можем продуктивно работать, где продукты наши востребованы и мы можем их адаптировать под местные требования. Не растекаться тоненькой пленочкой по большой территории, а доминировать там, где мы умеем конкурировать» - так объяснила стратегию развития «УРСА Банка» Светлана Владимировна.