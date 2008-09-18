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Незрячие тюменцы освоили персональный компьютер

18 сентября 2008, 14:26
Незрячие тюменцы стали полноценными пользователями персонального компьютера. Доказать это они смогут на первом областном конкурсе «Компьютерный калейдоскоп», который состоится с 20 по 21 сентября в реабилитационном центре Пышма.
Сюжет
Тюмень

В состязании примут участие около 30-ти человек в возрасте от 20-ти до 50-ти лет. Конкурс пройдёт по трём номинациям: начинающий (владение компьютером менее одного года), опытный (более одного года) и продвинутый (более трёх лет). Конкурсанты будут демонстрировать как теоретические знания, так и практические.

Призёрам вручат денежные премии. За первое место участники получат три тысячи рублей.

Отметим, что два года назад областная организация всероссийского общества слепых открыла курсы для незрячих жителей области. На занятиях люди с ограниченными физическими возможностями осваивали компьютер с помощью звуковой программы.

#Новости#Инвалиды#Компьютеры#Тюмень#Таня#Общество
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