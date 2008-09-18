Незрячие тюменцы освоили персональный компьютер

В состязании примут участие около 30-ти человек в возрасте от 20-ти до 50-ти лет. Конкурс пройдёт по трём номинациям: начинающий (владение компьютером менее одного года), опытный (более одного года) и продвинутый (более трёх лет). Конкурсанты будут демонстрировать как теоретические знания, так и практические.