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Каждого сотого посетителя выставки "Соседи по планете" ждет приятный сюрприз

18 сентября 2008, 16:28
В среду, 17 сентября в Краеведческом музее состоялось открытие выставки насекомых “Соседи по планете”.
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Тюмень

Тюмень стал третьим городом за последние десять лет, в котором выставлялась эта экспозиция.

Автор коллекции, Алексей Коршунов, постарался создать максимально разнообразную коллекцию, в которую вошли как насекомые из России, так и поистине уникальные представители мира энтомологии. Тюменцам представилась возможность своими глазами увидеть самых интересных насекомых из всех уголков мира, большинство из которых внесено в Красную Книгу. В экспозиции представлено 7812 экземпляров, и это только одна десятая часть коллекции, полное собрание которой насчитывает более восьмидесяти тысяч экспонатов.

Некоторые экспонаты выставлены на продажу, и каждый желающий может обзавестись новым “домашним питомцем”. Конечно, самых редких бабочек и пауков вам не продадут, но и те что можно купить, не оставят никого равнодушным. Выставка продлится до 1 декабря, а каждому сотому посетителю, организаторы обещают приятный сюрприз.

#Новости#Насекомые#Выставки#Тюмень#Таня#Культура
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