Каждого сотого посетителя выставки "Соседи по планете" ждет приятный сюрприз

Автор коллекции, Алексей Коршунов, постарался создать максимально разнообразную коллекцию, в которую вошли как насекомые из России, так и поистине уникальные представители мира энтомологии. Тюменцам представилась возможность своими глазами увидеть самых интересных насекомых из всех уголков мира, большинство из которых внесено в Красную Книгу. В экспозиции представлено 7812 экземпляров, и это только одна десятая часть коллекции, полное собрание которой насчитывает более восьмидесяти тысяч экспонатов.