Бюджет Тюменской области может сократиться

Согласно отчету, доходы областного бюджета за первое полугодие 2008 года составили 57 962 419 тыс. рублей или 56,2 % к плану. Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 56 425 988 тыс. рублей, план полугодия выполнен на 58,1 %.
Основными доходными источниками в областной бюджет на данный момент являются:
- налог на прибыль организаций;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- налог на доходы физических лиц.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев обратил внимание депутатов на то, что такая картина отнюдь не радует. В настоящее время пересматривается налоговая система, в частности, ставки на НДПИ снижаются. Таким образом, наша область не может и не должна рассчитывать только на этот источник дохода.
Расходы областного бюджета за первое полугодие 2008 года профинансированы в сумме 47 386 955 тыс. рублей или на 36,7 % к плану (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 10 168 008 тыс. рублей или на 27,3 .
На реализацию приоритетных национальных проектов в первом полугодии 2008 года из областного бюджета было направлено 7 585 653 тыс. рублей, в том числе:
- национальный проект «Образование» - 2 900 261 тыс. рублей;
- национальный проект «Здоровье» - 1 628 892 тыс. рублей;
- национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»- 3 056 500 тыс. рублей.
Профицит при исполнении областного бюджета за первое полугодие составил 10 575 464 тыс. рублей.
Кроме того, был принят Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
Анализ корректировки показателей областного бюджета на 2008 год показал, что доходы и расходы областного бюджета предлагается увеличить на 3 391 627 тыс. рублей.
Доходы областного бюджета на указанную сумму будут увеличены за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций, которые составят 40 295,7 млн. рублей. Указанные средства предполагается направить, в основном на финансирование мероприятий программы «Сотрудничество» (87, 9 , в том числе:
- на строительство дорог 1 454 090 тыс. рублей;
- на строительство рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов промысловых рыб на территории Ханты-Мансийского округа 200 000 тыс. рублей;
- на строительство ледового дворца в г. Ханты-Мансийске 187 000 тыс. рублей;
- на участие в формировании уставного капитала открытого акционерного общества «Тюменский цент содействия предпринимательским инициативам» 1 100 000 тыс. рублей.
Наибольшие суммы увеличения за счет дополнительных доходов областного бюджета предусматриваются по разделу «Национальная экономика» - на 2 757,1 млн. рублей и составят 42 626, 2 млн. рублей.