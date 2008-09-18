Бюджет Тюменской области может сократиться

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев обратил внимание депутатов на то, что такая картина отнюдь не радует. В настоящее время пересматривается налоговая система, в частности, ставки на НДПИ снижаются. Таким образом, наша область не может и не должна рассчитывать только на этот источник дохода.