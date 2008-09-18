Больницы Тюменского района приводят в порядок

Полным ходом идет ремонт и в Винзилях. И здесь строителям предстоит сделать немало. В помещениях подстанции скорой помощи ремонт почти завершен. Основные работы сейчас идут на втором этаже стационара. Строители заменяют инженерные сети, ставят пластиковые окна, началась внутренняя отделка помещений. Оба объекта будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года – сообщили корреспонденту Dom72.ru в Управлении информационной политики Тюменского МО.