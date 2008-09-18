Больницы Тюменского района приводят в порядок

За десятилетия в негодность пришла мебель, все инженерные коммуникации и «конструктив» зданий.
Директор департамента здравоохранения области Андрей Кудряков и глава администрации Тюменского муниципального района Андрей Линник накануне начали осмотр с Боровской поселковой поликлиники. Ремонтные работы в детском отделении почти завершены. Строители поменяли старые деревянные окна на современные пластиковые, заменили электропроводку. На финишной прямой – отделка помещений и оформление входной группы. Отделение для взрослых больных будет сдано немного позже.
Полным ходом идет ремонт и в Винзилях. И здесь строителям предстоит сделать немало. В помещениях подстанции скорой помощи ремонт почти завершен. Основные работы сейчас идут на втором этаже стационара. Строители заменяют инженерные сети, ставят пластиковые окна, началась внутренняя отделка помещений. Оба объекта будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года – сообщили корреспонденту Dom72.ru в Управлении информационной политики Тюменского МО.
Глава районной администрации Андрей Линник особое внимание уделил качеству проведения строительных работ. Социальное значение медицинских учреждений трудно переоценить, а значит, никаких недоделок здесь быть не должно. Если в ходе приемки объектов будут выявлены какие-то недостатки, то устранять их придется подрядчикам, выигравшим конкурс, за счет собственных средств.
По словам директора департамента здравоохранения ТО Андрея Кудрякова, ремонт помещений лечебных учреждений - это первый этап по повышению уровня медицинского обслуживания жителей Тюменского района. По завершению строительных работ начнется поставка современной медицинской техники. Таким образом, население «столичного» сможет получить доступ к самым передовым медицинским технологиям, не покидая своих поселков.