Альберт Лиханов посетил ТюмГУ

Такое определение его жизни было дано в самом начале встречи писателя со студентами и журналистами. Внимание аудитории было обращено к тому, что автор известных книг для детей, помимо писательского труда несколько лет возглавляет всероссийский детский фонд, и главное его достижение – это тысячи спасенных жизней. Дальнейшая беседа протекала в том же социально-патриотическом ключе.
Альберт Анатольевич отметил, что на встречу с ним пришли люди, которые не читали его книг. «В этом я не виноват, в этом виновато, наверное, время, которое литературу превращает в нечто второстепенное», - прокомментировал писатель. Главными виновниками снижения популярности чтения автор считает телевидение и Интернет. По его мнению, телевидение освобождает от интеллектуального труда, поскольку навязывает зрителю образы. Чтение же позволяет читателю создавать образы самостоятельно. Пагубное влияние Интернета Альберт Лиханов видит в его бесцензурности. С его высказыванием о том, что школьников нужно оградить от этой «заразы» вступил в спор студент-издатель, напомнив о том, что при воспитании подрастающего поколения необходимо, прежде всего, воспитывать личность.
Впрочем, такая точка зрения отнюдь не противоречила мнению автора, призвавшего перед этим студентов не превращать студенческие годы «в бытовуху – от зачета к зачету». Он выразил сожаление по поводу того, что в последнее время много говорят о материальных ценностях, забывая о нравственности; посетовал на то, что даже такое благое дело, как помощь детям, облагается налогом. На вопрос, считает ли писатель себя нравственным человеком, Альберт Лиханов ответил, что хотел бы, но, к сожалению, не несет в себе все «20 ипостасей» этой добродетели.
В данный момент автор работает над романом, который не совсем характерен для детского писателя. В этом романе есть отзвуки Чеченской войны, распада СССР, словом, отголоски тех событий, которые оказали существенное влияние на нашу сегодняшнюю жизнь. По словам Лиханова, он относится к этой книге особенно, «потому что она про нас».