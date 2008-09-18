Альберт Лиханов посетил ТюмГУ

Альберт Анатольевич отметил, что на встречу с ним пришли люди, которые не читали его книг. «В этом я не виноват, в этом виновато, наверное, время, которое литературу превращает в нечто второстепенное», - прокомментировал писатель. Главными виновниками снижения популярности чтения автор считает телевидение и Интернет. По его мнению, телевидение освобождает от интеллектуального труда, поскольку навязывает зрителю образы. Чтение же позволяет читателю создавать образы самостоятельно. Пагубное влияние Интернета Альберт Лиханов видит в его бесцензурности. С его высказыванием о том, что школьников нужно оградить от этой «заразы» вступил в спор студент-издатель, напомнив о том, что при воспитании подрастающего поколения необходимо, прежде всего, воспитывать личность.