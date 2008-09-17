Жилые дома Тюмени получат тепло сегодня

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 12 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, в связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь ст. 45, 58 Устава города Тюмени.