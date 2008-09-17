Жилые дома Тюмени получат тепло сегодня

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 12 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, в связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь ст. 45, 58 Устава города Тюмени.
1. Определить начало отопительного периода 2008-2009 годов в городе Тюмени в следующие сроки:
а) в родильных домах, больницах, поликлиниках города, детских садах, школах не позднее 17.09.2008;
б) в жилых домах, многоквартирных домах, объектах социального, культурного и бытового назначения с 17.09.2008;
в) производственных предприятий с 22.09.2008.
2. Разрешить включение систем теплоснабжения по заявкам теплопотребителей централизованного теплоснабжения города (организаций, учреждений, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, управляющих организаций и иных лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, собственников частного жилищного фонда) при наличии актов готовности к эксплуатации в зимний условиях в сроки установленные в п.1 настоящего распоряжения.
3. Тюменским тепловым сетям ОАО «Уральская теплосетевая компания» (Воропай П.К.), организациям, в чьем ведении находятся котельные и автономные тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение вышеуказанных объектов, в течение пятнадцати суток с момента подачи теплоносителя в сеть, обеспечить расчетные температурный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения города Тюмени.
4. Теплопотребителям централизованного теплоснабжения города (организациям, учреждениям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям и иным лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, собственникам частного жилищного фонда), а также организациям, обслуживающим внутридомовые системы, обеспечить приемку теплоносителя в установленный срок.
5. Информационно-аналитическому управлению административного департамента Администрации города Тюмени (Яковлев В.В.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени Панова В.В.