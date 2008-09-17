В 2011 году проблем с водоснабжением в Тюмени не будет

Компания станет первым региональным водоканалом, внедрившим уникальную систему. Сегодня в новой диспетчерской «Тюмень Водоканала» прошла презентация проекта. На встрече побывали сотрудники компании «Сименс» в России и генеральный директор Дитрих Меллер, поскольку реализация проекта в Тюмени проходит при технической поддержке «Сименс».
Как рассказал генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» Юрий Прозовских, первый этап внедрения проекта уже завершился. На сегодня в городе установлено 10 новых водонасосных станций. К концу реализации проекта их будет 72. На базе водоканала будет создано единое информационное пространство, которое будет контролировать всю систему водоснабжения: от добычи воды до ее поступления в жилые дома. Мониторинг в диспетчерской будет идти круглосуточно в режиме реального времени.
Новая система позволит повысить качество подачи воды и снизить затраты на энергию. Также на новых водонасосных станциях будет стабилизировано давление. Это снизит аварийность на сетях. Срок службы нового оборудования также благодаря автоматизированной системе будет максимально повышен.
Полностью проект планируется реализовать в 2011 году. На сегодняшний день вложения в АСУ ТП составляют 87 миллионов рублей. Подобная система активно используется на водоканалах Европы и Америки.