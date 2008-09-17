В 2011 году проблем с водоснабжением в Тюмени не будет

Как рассказал генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» Юрий Прозовских, первый этап внедрения проекта уже завершился. На сегодня в городе установлено 10 новых водонасосных станций. К концу реализации проекта их будет 72. На базе водоканала будет создано единое информационное пространство, которое будет контролировать всю систему водоснабжения: от добычи воды до ее поступления в жилые дома. Мониторинг в диспетчерской будет идти круглосуточно в режиме реального времени.