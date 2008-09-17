Тюменские мусульмане помолятся в знак почитания пророка Мухаммеда

В зале, где пройдет молитва, будет находиться волос пророка. Таких экспонатов в мире всего три. Один из них хранится в тюменском областном «Музее городской думы». По просьбе полномочного представителя ЦДУМ России в Тюменской области Ильдара-хазрата Зиганшина руководство музея перевезет волос в «Музей - усадьбу Колокольниковых». Для сохранности экспоната музей обеспечит охрану.
Подобные мероприятия в Тюмени становятся традицией. В прошлом году торжественный намаз у волоса пророка прошел во время визита председателя ЦДУМ, верховного муфтия России Талгата Таджуддина. Верховный муфтий тогда сказал, что молитвы у предметов, которые принадлежали пророку, приравниваются к тысяче молитвам в святых мечетях.
Завтра в торжественной молитве примут участие 10 человек, возглавит молитву Ильдар-хазрат Зиганшин. «За намаз Аллах посылает награду, награду за этот намаз мы посвятим пророку Мухаммеду, мир ему» - прокомментировал корреспонденту Nashgorod.ru грядущее событие советник имама – мухтасиба Ильдара Зиганшина Равиль Тимиров.