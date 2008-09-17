Книга «Сибирь на все времена» передана в библиотеки области

Виктория Некрасова, руководитель центра «Лукойл – Западная Сибирь» по связям с общественностью, объясняет это тем, что книга в большей степени посвящена сибирякам, то есть тем людям, которые своей энергией преобразили наш край. В создании книги принимали участие фотографы с мировым именем: Тягны-Рядко и Афанасий Макознев, чьи работы печатались в журнале «National Geographic». Как известно, сотрудничество с этим изданием считается престижным во всем мире.
В серии «Регионы Лукойла» эта книга вышла одиннадцатым томом. Однако, как уверяют руководители проекта, если бы тома выходили в хронологической последовательности, том о Сибири был бы, несомненно, первым. Как пояснил заместитель директора компании «Лукойл – Западная Сибирь» Александр Петрушин, эта книга необыкновенно толерантна: в ней представлены статьи о всех трех субъектах региона, обо всех традиционных конфессиях, русский и английский тексты, и даже текст и фотография сосуществуют на равных.
Двуязычное издание позволит ознакомить с культурой Сибири и мировое сообщество. Пока же часть тиража будет передана в библиотеки области.