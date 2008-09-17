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Книга «Сибирь на все времена» передана в библиотеки области

17 сентября 2008, 12:40
Книга «Сибирь на все времена» по праву могла бы носить подзаголовок «История в лицах». То, как много в очередном издании фотолетописи «Лукойла» портретов, замечают все – и создатели проекта, и читатели.
Сюжет
Тюмень

Виктория Некрасова, руководитель центра «Лукойл – Западная Сибирь» по связям с общественностью, объясняет это тем, что книга в большей степени посвящена сибирякам, то есть тем людям, которые своей энергией преобразили наш край. В создании книги принимали участие фотографы с мировым именем: Тягны-Рядко и Афанасий Макознев, чьи работы печатались в журнале «National Geographic». Как известно, сотрудничество с этим изданием считается престижным во всем мире.

В серии «Регионы Лукойла» эта книга вышла одиннадцатым томом. Однако, как уверяют руководители проекта, если бы тома выходили в хронологической последовательности, том о Сибири был бы, несомненно, первым. Как пояснил заместитель директора компании «Лукойл – Западная Сибирь» Александр Петрушин, эта книга необыкновенно толерантна: в ней представлены статьи о всех трех субъектах региона, обо всех традиционных конфессиях, русский и английский тексты, и даже текст и фотография сосуществуют на равных.

Двуязычное издание позволит ознакомить с культурой Сибири и мировое сообщество. Пока же часть тиража будет передана в библиотеки области.

#Новости#Литература#Тюмень#Таня#Культура
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