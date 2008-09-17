nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

База данных помогает тюменским следователям раскрывать преступления

17 сентября 2008, 17:06
58 процентов преступлений помогли раскрыть в этом году сотрудники информационного центра при ГУВД области.
Сюжет
Тюмень

Такой успех обусловлен хорошей автоматизацией рабочих мест и появлением в учреждении современной базы данных.

Как рассказала на прошедшей пресс-конференции начальник информационного центра Людмила Ченцова, всего в этом году в учреждение поступило около одного миллиона запросов. Из них ответы получили 21 тысяча: по разыскиваемым лицам 16 тысяч, автотранспортные - полторы тысячи, сотовые телефоны - три тысячи.

Также специалист отметил, что в 2008 году с помощью информационного центра было реабилитировано 45 человек, пострадавших от политических репрессий.

Напомним, что информационная служба при ГУВД области была открыта в 1972 году. Эта организация помогает в раскрытии и предотвращении преступлений. В учреждении ищут людей пропавших без вести, лиц, объявленных в федеральный розыск, а также помогают при утрате оружия, транспортных средств и ценных вещей.

#Новости#Милиция#Тюмень#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25