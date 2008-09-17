База данных помогает тюменским следователям раскрывать преступления

Такой успех обусловлен хорошей автоматизацией рабочих мест и появлением в учреждении современной базы данных.
Как рассказала на прошедшей пресс-конференции начальник информационного центра Людмила Ченцова, всего в этом году в учреждение поступило около одного миллиона запросов. Из них ответы получили 21 тысяча: по разыскиваемым лицам 16 тысяч, автотранспортные - полторы тысячи, сотовые телефоны - три тысячи.
Также специалист отметил, что в 2008 году с помощью информационного центра было реабилитировано 45 человек, пострадавших от политических репрессий.
Напомним, что информационная служба при ГУВД области была открыта в 1972 году. Эта организация помогает в раскрытии и предотвращении преступлений. В учреждении ищут людей пропавших без вести, лиц, объявленных в федеральный розыск, а также помогают при утрате оружия, транспортных средств и ценных вещей.