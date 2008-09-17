База данных помогает тюменским следователям раскрывать преступления

Напомним, что информационная служба при ГУВД области была открыта в 1972 году. Эта организация помогает в раскрытии и предотвращении преступлений. В учреждении ищут людей пропавших без вести, лиц, объявленных в федеральный розыск, а также помогают при утрате оружия, транспортных средств и ценных вещей.