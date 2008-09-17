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1 октября пожилым тюменцам бесплатно сделают стрижку

17 сентября 2008, 11:27
В связи с наступающим Днем пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября управление по товарному рынку и услугам приглашает руководителей тюменских предприятий сферы бытовых услуг принять участие в благотворительной акции.
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Тюмень

В связи с наступающим Днем пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября, управление по товарному рынку и услугам приглашает руководителей тюменских предприятий сферы бытовых услуг принять участие в благотворительной акции.

Об участии в ней уже заявило несколько парикмахерских, бань, мастерских по ремонту бытовой техники, обуви и часов. Мастера бесплатно сделают стрижку, за полцены починят обувь, электроплиту или другую бытовую технику. Пенсионеры смогут бесплатно посетить одну из трех городских бань.

Подробнее об услугах, которые будут оказаны пожилым тюменцам, можно узнать здесь

#Новости#Пенсионеры#Тюмень#Таня#Общество
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