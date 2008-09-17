1 октября пожилым тюменцам бесплатно сделают стрижку

Об участии в ней уже заявило несколько парикмахерских, бань, мастерских по ремонту бытовой техники, обуви и часов. Мастера бесплатно сделают стрижку, за полцены починят обувь, электроплиту или другую бытовую технику. Пенсионеры смогут бесплатно посетить одну из трех городских бань.