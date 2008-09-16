В Тюмени открылась выставка «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс»

Выставка проводится в Тюмени уже 15-й раз, интерес к ней с каждым годом только возрастает. Более 80% посетителей – это специалисты нефтегазовой и смежных отраслей. Это говорит о том, что выставка способствует обмену опытом, установлению новых деловых связей, заключению выгодных контрактов и в целом ведёт к развитию топливно-энергетического сектора в регионе.
Кто-то принимает участие в мероприятии из года в год, некоторые представят свою продукцию в первый раз. Так, впервые за свою историю в деловой программе выставки примет участие Фонд В.И. Муравленко, основанный в 1997 году. Основной задачей фонда является увековечивание памяти В.И. Муравленко и его соратников, передача молодому поколению исторического наследия первопроходцев, осваивавших недра Западной Сибири и создавших Тюменский нефтегазовый комплекс.
В направлениях деятельности предприятий выделяются следующие темы:
- Разведка и добыча нефти и газа;
- Транспортировка и хранение нефти и газа;
- Переработка нефти и газа;
- Сбыт нефти, нефтепродуктов и газа;
- Производство и поставка нефтегазового оборудования, средства автоматизации;
- Нефтегазовое строительство;
- Научно-исследовательские разработки;
- Охрана окружающей среды, безопасность, противопожарная защита;
- Подготовка кадров для ТЭК.
В открытии выставки приняли участие депутаты Тюменской областной думы, представители компаний. Заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба выразил всеобщую радость по случаю открытия ярмарки и надежду на то, что в результате наш край получит много новых выгодных проектов.