В Тюмени открылась выставка «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс»

Выставка проводится в Тюмени уже 15-й раз, интерес к ней с каждым годом только возрастает. Более 80% посетителей – это специалисты нефтегазовой и смежных отраслей. Это говорит о том, что выставка способствует обмену опытом, установлению новых деловых связей, заключению выгодных контрактов и в целом ведёт к развитию топливно-энергетического сектора в регионе.