nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские чиновники позаботились о природе

16 сентября 2008, 14:20
Сегодня в честь дня работника лесного комплекса сотрудники областного департамента посадили две тысячи дубов недалеко от посёлка Леваши по Червишевскому тракту.

Тюменские чиновники позаботились о природе. Сегодня в честь дня работника лесного комплекса сотрудники областного департамента посадили две тысячи дубов недалеко от посёлка Леваши по Червишевскому тракту.

Позже работники леса посадят ещё несколько лиственниц. Подобная акция проходит в Тюменском районе впервые. Её инициаторами стали специалисты этой отрасли в Москве.

Проект посвящён 210 годовщине со дня создания лесного департамента. Напомним, что представители данной сферы отметят свой профессиональный праздник 21-го сентября.

#Новости#Чиновники#Природа#Тюменская область#Таня#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25