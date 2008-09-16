Тюменские чиновники позаботились о природе. Сегодня в честь дня работника лесного комплекса сотрудники областного департамента посадили две тысячи дубов недалеко от посёлка Леваши по Червишевскому тракту.
Позже работники леса посадят ещё несколько лиственниц. Подобная акция проходит в Тюменском районе впервые. Её инициаторами стали специалисты этой отрасли в Москве.
Проект посвящён 210 годовщине со дня создания лесного департамента. Напомним, что представители данной сферы отметят свой профессиональный праздник 21-го сентября.