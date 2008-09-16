Правда и мифы о сибирском здоровье

Помню времена, когда существовало убеждение, что сибиряки очень здоровые люди. Даже в поздравительных открытках писали: желаю тебе крепкого сибирского здоровья. Сейчас крепкое и сибирское воспринимаются, скорее, как взаимоисключающие понятия. Почему так произошло? Можно ли в современных условиях сибирякам сохранять здоровье и что для этого нужно? На вопросы корреспондента Nashgorod.ru отвечает заведующий кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения тюменской медицинской академии, профессор В.И. Долгинцев.
– Валерий Иванович, а действительно ли здоровье сибиряков чем-то отличается от здоровья жителей других регионов России, или это миф?
– В какой-то степени это вопрос философский. Все, как известно, имеет отношение ко времени и месту. На людей, проживающих на разных территориях, окружающая среда, естественно, оказывает определенное влияние, причем, в разной степени, поскольку существует такая вещь, как адаптация. Конечно, на организм человека накладывает свой отпечаток суровый климат, есть и другие факторы: недостаток йода в воде, так называемый недостаток кислорода. На самом деле кислорода хватает, просто он плохо усваивается организмом. К примеру, коренные народы севера, веками проживающие на этой земле, уже давно к этим условиям адаптировались, для них другой климат и среда обитания могут стать гораздо более вредными, чем Сибирь. Если подходить к адаптации грамотно, большинство людей могут проживать на севере, не нанося существенного вреда своему здоровью. Известный факт: больше всего долгожителей в мире проживают в Якутии – в регионе с очень суровыми климатическими условиями.
– Раньше считалось, что сибиряки – самые здоровые люди. Откуда, на ваш взгляд, пошло такое убеждение?
– Очевидно, так и было. Сибирь можно считать одним из самых экологически чистых регионов. К тому же, здесь никогда не было крепостного права, такого гнета, как в центральной России. Люди хорошо питались, благо, в лесах обитало много зверя, дичи, в реках и озерах – рыбы. В Сибири ведь есть немало и курортных мест. К примеру, то же Шушенское в Красноярском крае, куда был сослан царем Ленин, – одно из самых курортных мест в наших краях. А озеро Байкал с его чистейшей на планете природной водой!
– Сейчас тоже нет крепостного права, к счастью, сохранился Байкал и другие прекрасные уголки природы, а вот со здоровьем сибиряков явно что-то происходит неладное.
– Помимо природы и климата, на здоровье человека активное влияние оказывает социальная среда, быт, условия работы, его собственное отношение к своему здоровью.
И здесь я, как человек, работающий в сфере организации общественного здравоохранения 35 лет, могу утверждать, что огромную роль играет отношение властей к вопросам здравоохранения.
Отношение к здоровью людей в условиях рыночной экономики изменилось, и не в лучшую сторону. Смотрите, что происходит: человек работает до последнего, даже плохо себя чувствуя, не берет больничный – это не выгодно и не приветствуется начальством. А потом, заработав серьезное заболевание, попадает на больничную койку в тяжелом состоянии. Естественно, смертность среди категории «тяжелых» больных выше. Поэтому, несмотря на усилия врачей, смертность в нашей стране, в том числе и в Тюменской области, остается очень высокой.
Одним из наиболее серьезных показателей в этой статистике остается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Более половины населения страны можно отнести к группе риска. На Западе смертность от этих болезней гораздо ниже, чем в России. Это связано как с профилактической работой, так и с реабилитацией больных. В той же Западной Европе, человек, переживший инфаркт, после лечения в больнице, проходит длительный реабилитационный курс. Это дорого, но государство тратит средства, так как считает здоровье своих граждан делом государственной важности. У нас же в стране куда-то исчезли даже те профилактории, которые были открыты в годы социализма. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, если выживают после инфаркта или инсульта, чаще всего получают инвалидность и лишаются возможности вести активную жизнь.
– Есть ли специфические болезни, присущие жителям севера?
– Специфических болезней северян как таковых нет, есть болезни, связанные с краевыми особенностями. К примеру, описторхоз. Здесь этот паразит живет в рыбе. Те же коренные народы практически на сто процентов поражены описторхозом. Но у них иммунитет к этому заболеванию, выработанный столетиями. А человек пришлый бурно реагирует на заражение. Чтобы обезопасить себя, необходимо очень серьезно относится к правилам гигиены, особенно при приготовлении пищи. Ведь получить описторхоз можно, даже не прикасаясь к рыбе. Достаточно хозяйке одним ножом или на одной разделочной доске обрабатывать сначала рыбу, а затем другие продукты, и паразит может проникнуть в любое блюдо, не имеющее отношение к рыбе.
Как я уже говорил, большой проблемой, причем, не только для сибиряков, а для двух третей территории России, является йододефицит. Недостаток йода в организме, а он вызван как особенностями воды, так и нехваткой солнца в северных регионах, ведет к ряду серьезнейших заболеваний эндокринной системы, к слабоумию. Кстати, в Ханты-Мансийском округе на протяжении уже нескольких лет работает целевая программа по профилактике йододефицита. Хочу отметить, что Ханты-Мансийский округ – это единственный субъект Российской федерации, где разработана и принята Думой, еще в 1997 году, Концепция развития здравоохранения в ХМАО. В России до сих пор подобного документа нет, нет его и в Тюмени. И, главное, когда предлагаешь руководству, им этого не надо. Спрашиваете, почему? Да потому что, когда концепция принята, это закон, который нужно выполнять. А нет закона, нет и спроса.
Но на федеральном уровне все-таки началась работа в этом направлении. Я получил приглашение из Москвы принять участие в разработке концепции и отправил в столицу ряд исследований и наработок, за что даже получил благодарность от известного доктора Рошаля. Как они будут использованы – не знаю, но рад, если принесут пользу.
– В последнее время в Западную Сибирь прибывает почти столько же мигрантов, сколько было на заре освоения нефтяных месторождений. Причем, зачастую едут люди из южных регионов с жарким климатом, из бывших союзных республик. Какие советы можно дать им по адаптации в Сибири?
– Сразу хочу сказать, не каждый человек способен адаптироваться к сибирскому климату. Прежде, чем принимать решение перебираться на север, необходимо пройти хороший медосмотр. Знаете, как не каждому здоровье позволяет быть космонавтом, так и в суровых климатических условиях выдерживает не любой организм. Первыми на перемену климата реагируют сердечно-сосудистая и дыхательная системы, подвергается риску также пищеварительный тракт.
Подобная проблема и с людьми, работающими вахтовым методом. Они приезжают на север на пару недель или на месяц. Первая неделя зачастую уходит на то, чтобы организм сначала привык к новым условиям и просто очистился от алкоголя, так как в выходную вахту многие пьют в неограниченных количествах (денег много, «отдыхают»). Потом неделю поработали и опять возвращаются в другой климат и к прежнему образу жизни. Такое положение губительно для здоровья человека и неэффективно для предприятия, где он трудится. Поэтому здоровый образ жизни для северян – не модное веяние, а жизненная необходимость. Суровый климат итак нелегкое испытание для человеческого организма, а если его усугублять алкоголем, никотином, неправильным питанием, малоподвижным образом жизни, не выдержит даже самый крепкий организм.