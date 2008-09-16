Правда и мифы о сибирском здоровье

Как я уже говорил, большой проблемой, причем, не только для сибиряков, а для двух третей территории России, является йододефицит. Недостаток йода в организме, а он вызван как особенностями воды, так и нехваткой солнца в северных регионах, ведет к ряду серьезнейших заболеваний эндокринной системы, к слабоумию. Кстати, в Ханты-Мансийском округе на протяжении уже нескольких лет работает целевая программа по профилактике йододефицита. Хочу отметить, что Ханты-Мансийский округ – это единственный субъект Российской федерации, где разработана и принята Думой, еще в 1997 году, Концепция развития здравоохранения в ХМАО. В России до сих пор подобного документа нет, нет его и в Тюмени. И, главное, когда предлагаешь руководству, им этого не надо. Спрашиваете, почему? Да потому что, когда концепция принята, это закон, который нужно выполнять. А нет закона, нет и спроса.