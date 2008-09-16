Микрорайон Южный: инфраструктура, цены на квартиры

Эксперт – менеджер АН «Империал-Т» Нина Михайловна Байкалова
Микрорайон Южный представлен по большей части домами 86 и 121 серий, домами индивидуальной планировки и, конечно же, частным сектором. На данный момент земли, не занятой стройплощадками, в городе становится все меньше и меньше. А микрорайон Южный – большое поле деятельности для строительных организаций. Новые архитектурные проекты – это и есть красивое будущее Южного микрорайона взамен частного сектора. На сегодня Южный пользуется спросом у покупателей, как в плане жилья, так и в плане бизнеса. Первые этажи жилых домов покупаются под нежилые офисные помещения. Район озеленен и благоустроен. Здесь есть несколько школ, в том числе гимназия, в которую возят детей из разных районов города, также есть своя поликлиника, детские сады, рынок, аптеки, фитнесс-клубы, магазины. А строительство нового моста дает возможность вернуться с работы домой в течение 10 минут. Общественный транспорт не заставляет себя ждать – автобусы движутся во всех направлениях, множество маршрутных такси, в том числе дачные маршруты.
Квартиры в 9-этажных панельных домах общей площадью 34 кв.м. с кухней 9 кв.м. предлагаются по цене от 19850 тысяч рублей. «Хрущевки» и «брежневки» стоят от 1800 тысяч до 2 млн. рублей. Цены на долевое строительство квартир площадью 50 кв.м. с хорошей большой кухней 12 кв.м. составляют от 2 млн. рублей и выше. Квартиры ярославского проекта в 9-этажных кирпичных домах площадью 36 кв.м. стоят 2400-2500 тысяч рублей.
Двухкомнатные квартиры в 9-этажных панельных домах общей площадью 55-75 кв.м. стоят на сегодняшний день 2500-3500 тысяч рублей. «Брежневки» площадью 50-51 кв.м. можно приобрести по цене 2300 тысяч рублей. Цена на долевое строительство квартир площадью 75 кв.м. зависит в первую очередь от этажа и расположения квартир в подъезде и составляет примерно 3 млн. рублей. Квартиры ярославского проекта в 9-этажных кирпичных домах площадью 49 кв.м. стоят 2800-2900 тысяч рублей.
Трехкомнатные квартиры площадью 69 кв.м. в кирпичных домах, с евроремонтом и возможным наличием мебели оценивается в 4 млн. рублей. «Брежневки» площадью 62 кв.м. стоят 2500-2700 тысяч рублей. Цены на долевое строительство квартир площадью 75-90 кв.м. составляют 2900-3500 тысяч рублей. Квартиры ярославского проекта площадью 64 кв.м. можно приобрести по цене около 3400 тысяч рублей.