Микрорайон Южный: инфраструктура, цены на квартиры

Микрорайон Южный представлен по большей части домами 86 и 121 серий, домами индивидуальной планировки и, конечно же, частным сектором. На данный момент земли, не занятой стройплощадками, в городе становится все меньше и меньше. А микрорайон Южный – большое поле деятельности для строительных организаций. Новые архитектурные проекты – это и есть красивое будущее Южного микрорайона взамен частного сектора. На сегодня Южный пользуется спросом у покупателей, как в плане жилья, так и в плане бизнеса. Первые этажи жилых домов покупаются под нежилые офисные помещения. Район озеленен и благоустроен. Здесь есть несколько школ, в том числе гимназия, в которую возят детей из разных районов города, также есть своя поликлиника, детские сады, рынок, аптеки, фитнесс-клубы, магазины. А строительство нового моста дает возможность вернуться с работы домой в течение 10 минут. Общественный транспорт не заставляет себя ждать – автобусы движутся во всех направлениях, множество маршрутных такси, в том числе дачные маршруты.