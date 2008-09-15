nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Вчера в Тюмени столкнулись ВАЗ 2114 и маршрутная «Газель»

15 сентября 2008, 11:44
Минувшие выходные на тюменских дорогах обернулись настоящим кошмаром. Только в областном центре в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 43 человека.
Сюжет
Тюмень

Минувшие выходные на тюменских дорогах обернулись настоящим кошмаром.

Только в областном центре в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 43 человека.

В субботу около 5 часов утра на перекрестке ул. Республики и Мельникайте произошло ДТП в котором пострадали 8 человек. Началось все со столкновения трех автомобилей, двух ДЭУ и ВАЗ 21099, в котором никто не пострадал. Когда водители и пассажиры столкнувшихся автомобилей вышли на проезжую часть, а к ним, несмотря на раннее утро, присоединились случайные прохожие, в них на большой скорости врезался автомобиль ВАЗ 2107. Водитель «семерки» находился в состоянии алкогольного опьянения. Различные травмы, в том числе тяжелые, получили 8 человек. Виновник произошедшего не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Автомобили ВАЗ 2112, 2107 и Хундай столкнулись в субботу в 17 часов на ул. Молодежной. Один из водителей не предоставил преимущество в движении двум другим. Пострадали 4 человека, в том числе 8-летний ребенок.

В воскресенье на перекрестке ул. Мельникайте и Дружбы столкнулись ВАЗ 2114 и маршрутная «Газель». По предварительным данным, водитель 14-й выехал на полосу встречного движения. В результате аварии водитель маршрутки оказался зажат деформированным кузовом автомобиля. С помощью гидравлического инструмента спасатели эвакуировали пострадавшего и передали бригаде экстренной терапии. Всего за помощь к медикам обратилось пять человек, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области. У водителя «Жигулей» перелом таза, различные травмы получили пассажиры «Газели».

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25