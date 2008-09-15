Вчера в Тюмени столкнулись ВАЗ 2114 и маршрутная «Газель»

В субботу около 5 часов утра на перекрестке ул. Республики и Мельникайте произошло ДТП в котором пострадали 8 человек. Началось все со столкновения трех автомобилей, двух ДЭУ и ВАЗ 21099, в котором никто не пострадал. Когда водители и пассажиры столкнувшихся автомобилей вышли на проезжую часть, а к ним, несмотря на раннее утро, присоединились случайные прохожие, в них на большой скорости врезался автомобиль ВАЗ 2107. Водитель «семерки» находился в состоянии алкогольного опьянения. Различные травмы, в том числе тяжелые, получили 8 человек. Виновник произошедшего не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.