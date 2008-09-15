Тюменские правозащитники уйдут в подполье

– Дело в том, что организация может существовать и работать, не имея статуса юридического лица. Для этого достаточно собраться нескольким гражданам, провести учредительную конференцию и начать работать. Есть только один большой минус – отсутствие собственного счета, а без него невозможно заключать договоры, платить за аренду, получать деньги. Зато множество плюсов – не нужно регистрироваться, платить налоги, перед кем-то отчитываться. Мы, как законопослушные граждане, после решения Верховного суда прекратим работу на 20 дней, а потом проведем учредительную конференцию и продолжим работу. Ведь нынешнее решение – чисто формальный акт, фактически наш счет был ликвидирован еще в 2004 году. Причиной послужила нелепая ошибка в одном из отчетов, по поводу которой я пытался объясниться с налоговой, но меня даже слушать не стали. Так что, можно сказать, мы уже давно на полулегальном положении.