Тюменские правозащитники уйдут в подполье

В Тюмени ликвидировано региональное отделение правозащитного движения «За права человека».
Верховный суд РФ 9 сентября признал законным ликвидацию тюменского регионального отделения движения «За права человека», на которой настаивало управление федеральной регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
Правозащитникам вменялось в вину «неоднократное и грубое нарушение действующего законодательства». В частности, использование незарегистрированной символики, несоблюдение норм собственного устава, налоговые нарушения.
Прокомментировать ситуацию и рассказать о дальнейших планах корреспондент Nashgorod.ru попросил руководителя отделения Вадима Постникова.
– Вадим Васильевич, как вы восприняли решение Верховного суда?
– Честно говоря, был уверен, что Верховный суд учтет наши аргументы и примет решение в нашу пользу. Но нет, так нет. Обратимся в другой суд. Хотя, я еще не решил, стоит ли тратить на это силы, или найти им лучшее применение – мы ведь не собираемся прекращать свою работу. Раз государство нас вынуждает, уйдем на полулегальное положение.
– Расскажите, чем конкретно занималось ваше движение?
– Тюменскому региональному отделению «За права человека» в этом году исполнилось 10 лет. Все это время мы занимались тем, что помогали гражданам бороться с чиновничьим произволом. Дело ведь в чем: государство – огромная машина, которая, если ее водить, соблюдая правила, способна приносить пользу, но если эти правила нарушать, может раздавить кого угодно, покалечить, увезти не в ту степь. Так вот, наша главная задача – напоминать об этих правилах, не давать «водителям», тем, кто у руля власти, «зарываться», превышать полномочия. Соблазн, конечно, велик. Но они должны знать, что есть такая «собачка», которая «лает», а, если понадобиться, может и больно укусить.
В год мы получаем по нескольку сотен заявлений от граждан. В среднем, по 30-40 дел в год выигрываем, некоторые удается решать в несудебном порядке, когда дело еще не зашло далеко. Но даже если бы нам удалось помочь меньшему количеству людей, все равно мы были бы рады. Конечно, конкретная помощь – это хорошо, но, как я сказал, главное для меня не это. Главное, чтобы люди у власти не забывали о существовании закона о правах человека и соблюдали эти права. Между прочим, право это международное, и Россия подписалась под его соблюдением.
– Сколько человек работает в вашей организации, и кто ее финансирует?
– На постоянной основе работают девять человек – помимо Тюмени, в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске. Все они проучились за рубежом в правозащитных организациях. И финансирование поступает из зарубежных правозащитных фондов.
– Интересно, для чего зарубежным фондам финансировать наших правозащитников?
– Я бывал там не раз, общался с разными людьми. На мой взгляд, они считают, что, помогая нам, они защищают и самих себя. Опасно жить в соседстве с людьми, которые не чтят закон, не следуют международным нормам, попирают права человека.
– Много ли желающих работать в вашем движении?
– Не много. Это опасно и материально не выгодно. Хотя, бывают случаи, когда приходят добровольцы, готовые выполнять какой-то объем работ даже бесплатно.
– Какие направления в своей работе считаете главными?
– Вектор постоянно меняется. На сегодняшний день издержки судопроизводства по гражданским делам, а также пытки и истязания по уголовным. И неожиданно образовался новый фронт: федеральная регистрационная служба, которая давит общественные организации. Кроме нашего отделения, в этом году ликвидированы региональное отделение «Мемориал» и «Защита прав пенсионеров».
– А какой, на ваш взгляд, в этом смысл? Чем общественные организации мешают ФРС?
– Могу только предполагать. Возможно, боятся «оранжевой революции», думают, что раз деньги к нам поступают из-за рубежа, то мы готовим государственный переворот. А, скорее всего, мы просто являемся для них «занозой», которая напоминает об их обязанностях, ответственности перед людьми, на налоги которых они, кстати, и живут. Боятся огласки каких-то неблаговидных вещей. Ведь сила общественной организации в чем? К нам стекается много информации из самых разных источников, анализируя которую постепенно становится ясно, откуда «растут ушки», где чаще всего нарушаются права, более того, всплывают конкретные фамилии. Из чего тоже можно делать определенные выводы, кто как работает на государственной службе. Это не нравится.
– С какими заявлениями к вам обращаются, какие права человека чаще всего нарушаются? Отличается ли картина десятилетней давности от сегодняшнего дня?
– В первые годы работы к нам обращались чаще всего обманутые вкладчики и репрессированные за помощью в восстановлении их прав, подготовке доказательной базы. Сейчас чаще обращаются предприниматели, бизнес которых хотят отобрать путем рейдерского захвата. Много жалоб на деятельность судов с подозрениями на их мотивированность, а порой и признаки вымогательства. Мы оказываем бесплатные юридические консультации, чтобы люди могли сами защитить себя. Ведь у нас просто физически не хватает сил работать по всем делам.
– Вы сказали, что не прекратите работу и перейдете на полулегальное положение, что вы имеете в виду?
– Дело в том, что организация может существовать и работать, не имея статуса юридического лица. Для этого достаточно собраться нескольким гражданам, провести учредительную конференцию и начать работать. Есть только один большой минус – отсутствие собственного счета, а без него невозможно заключать договоры, платить за аренду, получать деньги. Зато множество плюсов – не нужно регистрироваться, платить налоги, перед кем-то отчитываться. Мы, как законопослушные граждане, после решения Верховного суда прекратим работу на 20 дней, а потом проведем учредительную конференцию и продолжим работу. Ведь нынешнее решение – чисто формальный акт, фактически наш счет был ликвидирован еще в 2004 году. Причиной послужила нелепая ошибка в одном из отчетов, по поводу которой я пытался объясниться с налоговой, но меня даже слушать не стали. Так что, можно сказать, мы уже давно на полулегальном положении.