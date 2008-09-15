Тюменская инвестиционная академия поможет реализовать проекты

По словам Виктора Рейна, заместителя председателя Тюменской областной думы, сегодня справиться с теми задачами, которые стоят перед обществом и нашей родной областью, могут только продвинутые кадры, адаптированные к работе в современных рыночных условиях. «Мы вместе желаем попасть в пятерку лучших экономически развитых стран, а кадры, как известно, решают все. И этот семинар позволит укрепить то направление, которое представляют слушатели, а сильный преподавательский состав поможет приобрести тот необходимый минимум знаний, который даст возможность реализовать себя» - отметил Виктор Рейн.