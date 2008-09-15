Тюменская инвестиционная академия поможет реализовать проекты

В зале заседаний Тюменской областной Думы 12 сентября 2008 года состоялось открытие инвестиционной академии. Проект был создан по заказу Владимира Якушева, губернатора нашего края и представляет собой сотрудничество Тюменской областной академии искусств и культуры с ООО «Денова Консалтинг».
В течение двух с половиной месяцев 80 отобранных слушателей будут проходить особый курс обучения в сфере управления и инвестиционного бизнеса, включающий в себя не только лекционные, но и семинарские занятия. По окончании выпускники получат соответствующие удостоверения о повышении квалификации, а приобретенные знания впоследствии помогут им реализовать свои идеи по привлечению инвестиций на территорию нашей области. Куратором проекта был назначен кандидат экономических наук Дмитрий Майсаков.
Среди гостей, приглашенных на открытие, была Наталья Девяткова, генеральный директор «Денова консалтинг». Она поблагодарила академию искусств за сотрудничество, а также пожелала удачи слушателям, которым посчастливилось пройти довольно тяжелый отбор.
Настроиться на учебу слушателям помог Вадим Шумков, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, который выступил с докладом о ныне действующей политике Тюменской области в инвестиционной сфере. Он отметил, что формирование инвестиционной политики, активизация внешнеэкономической деятельности, а также улучшение инвестиций региона ─ это одно из важнейших направлений деятельности правительства Тюменской области.
По словам Виктора Рейна, заместителя председателя Тюменской областной думы, сегодня справиться с теми задачами, которые стоят перед обществом и нашей родной областью, могут только продвинутые кадры, адаптированные к работе в современных рыночных условиях. «Мы вместе желаем попасть в пятерку лучших экономически развитых стран, а кадры, как известно, решают все. И этот семинар позволит укрепить то направление, которое представляют слушатели, а сильный преподавательский состав поможет приобрести тот необходимый минимум знаний, который даст возможность реализовать себя» - отметил Виктор Рейн.