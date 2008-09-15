Почем квартиры в третьем микрорайоне

Пансионаты в этом микрорайоне представлены в основном 8- и 9-этажными панельными домами. Однокомнатные площадью 14 кв. м (лоджия 3 кв.м) стоят от 900 тысяч до 1 млн. рублей. Такие же пансионаты, но немного большей площади – 19 кв.м. стоят от 1 млн. до 1200 тысяч рублей. Двухкомнатные пансионаты площадью 30 кв.м (лоджия около 6 м) оцениваются в 1500 тысяч рублей. Приобрести жилье такого типа покупатели могут как с душем, так и с ванной.