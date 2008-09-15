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Почем квартиры в третьем микрорайоне

15 сентября 2008, 15:00
Эксперт – заместитель директора АН «Домино» Марина Вячеславовна Белова: "Застройка третьего микрорайона проводилась..."

Эксперт – заместитель директора АН «Домино» Марина Вячеславовна Белова

Застройка третьего микрорайона проводилась в середине 70-х годов Тюменской домостроительной компанией в основном домами серии 121п. Кроме того, здесь строились пятиэтажные дома брежневского типа в панельном исполнении. Микрорайона имеет хорошо развитую инфраструктуру, удобную транспортную развязку, рядом расположены рынок «Солнечный» и различные развлекательные центры. Наличие детских садов и трех школ в этом районе делают его еще более привлекательным в плане покупки и аренды жилья.

Пансионаты в этом микрорайоне представлены в основном 8- и 9-этажными панельными домами. Однокомнатные площадью 14 кв. м (лоджия 3 кв.м) стоят от 900 тысяч до 1 млн. рублей. Такие же пансионаты, но немного большей площади – 19 кв.м. стоят от 1 млн. до 1200 тысяч рублей. Двухкомнатные пансионаты площадью 30 кв.м (лоджия около 6 м) оцениваются в 1500 тысяч рублей. Приобрести жилье такого типа покупатели могут как с душем, так и с ванной.

Однокомнатные квартиры в 9-этажных панельных домах 121 серии площадью 34 кв.м. и кухней 9 кв.м. предлагаются на сегодняшний день по цене от 1900 до 2100 тысяч рублей. В таких квартирах есть небольшие балконы-ласточки площадью 2 кв.м. Цены на «брежневки» в 5-этажных домах площадью 32-34 кв.м. и с кухней 7 кв.м. варьируются от 1650 до 1900 тысяч рублей. Такие квартиры можно приобрести как с небольшим балконом, так и без него.

Двухкомнатные квартиры в панельных домах 121 серии площадью 50 кв.м. и кухней 9 кв.м. стоят 2500-2700 тысяч рублей. Балконы здесь небольшие, но при желании можно приобрести торцевую квартиру с хорошей большой лоджией площадью 8 кв.м. В «брежневках» площадь квартир составляет 46-48 кв.м., кухня 6-7 кв.м., также есть небольшой балкон площадью 1-2 кв.м. Приобрести такую квартиру можно по цене 2200-2400 тысяч рублей.

Трехкомнатную квартиру общей площадью 66 кв.м. можно приобрести в этом микрорайоне в 9-этажных панельных домах 121 серии. Площадь кухни составляет здесь 9 кв.м., хорошая квадратная лоджия 6 кв.м. Стоимость таких квартир составляет от 2950 до 3200 тысяч рублей. В 5-этажных «брежневках» квартиру площадью 58-60 кв.м. с кухней 6-7 кв.м. в зависимости от состояния можно приобрести по цене 2500-2600 тысяч рублей.

Четырехкомнатную «брежневку» общей площадью 64-70 кв.м. в зависимости от состояния можно приобрести по цене около 3 млн. руб. Площадь кухни здесь небольшая – 6-7 кв.м., но возможно наличие двух балконов.

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