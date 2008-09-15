«Петра творенье» вновь шокирует тюменцев

Выставка условно разделена на три части: «Патологии человека», «Патологии органов», «Шутки природы в мире животных». В каждой зоне выставки посетитель сможет своими глазами увидеть, к чему приводит пагубное отношение к своему здоровью (печень алкоголика, легкие курильщика, головной мозг после инсульта, скелет девушки – наркоманки). Кроме этого можно увидеть как природа «шутит» над животными (любимица посетителей лиса – обжорка с двумя головами, куница с двумя туловищами, ястреб – тетеревятник) и многое другое.
«Заядлый» сторонник здорового образа жизни, завсегдатай клуба закаливания и зимнего плавания «Кристалл», он же старший научный сотрудник музея изобразительных искусств П.Ситников заявил, что причиной представленных «уродств» являются исключительно вредные привычки человека. В унисон его словам звучали нравоучительные лозунги, сопровождающие отдельные экспонаты: «Мозгу нужен комфорт и покой. Пьянству и стрессам мы скажем бой», «Сам ты решаешь – курить или нет?! Но не тяни, выбирая ответ! И чтобы не сделать себе много бед, лучшим ответом пусть будет – нет!», «Руки мой перед едой! Чистота – залог здоровья».
Выставка будет интересна не только студентам биофака, медицинской академии и ученым-таксидермистам, но и тюменцам, желающим «потешить» свою психику удивительными «детищами» матушки-природы.
Напомним, что в рамках выставки работает площадка «Картины – призраки: Санкт-Петербург в деталях». Картины выполнены в стиле голографии оптиками государственного оптического института им. Вавилова.