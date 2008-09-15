«Петра творенье» вновь шокирует тюменцев

«Заядлый» сторонник здорового образа жизни, завсегдатай клуба закаливания и зимнего плавания «Кристалл», он же старший научный сотрудник музея изобразительных искусств П.Ситников заявил, что причиной представленных «уродств» являются исключительно вредные привычки человека. В унисон его словам звучали нравоучительные лозунги, сопровождающие отдельные экспонаты: «Мозгу нужен комфорт и покой. Пьянству и стрессам мы скажем бой», «Сам ты решаешь – курить или нет?! Но не тяни, выбирая ответ! И чтобы не сделать себе много бед, лучшим ответом пусть будет – нет!», «Руки мой перед едой! Чистота – залог здоровья».