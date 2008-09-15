nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Около поселка Утяшево произошла утечка хлора

15 сентября 2008, 16:51
Серьезная авария случилась вчера около десяти часов утра при разгрузке железнодорожного вагона.

Около поселка Утяшево произошла утечка хлора. Серьезная авария случилась вчера около десяти часов утра при разгрузке железнодорожного вагона.

В цистерне находилось 900 килограмм ядовитого вещества. К месту происшествия прибыли две пожарные машины и сотрудники ООО «Тюмень-Водоканал». Как рассказал сегодня на экстренном брифинге первый заместитель генерального директора ООО «Тюмень-Водоканал» Николай Родин, в зоне поражения была создана водяная завеса.

Полностью ликвидировать последствия утечки удалось примерно через три часа после аварии. При утечке никто не пострадал. Концентрация хлора в воздухе поселка Утяшево находится в норме. Здоровью жителей ничего не грозит.

Об аварии сообщили в УВД города Тюмени, а также заводу-поставщику хлора. Управление Ростехнадзора будет вести по факту следствие.

#Новости#Аварии#Тюменская область#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25