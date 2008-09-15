Около поселка Утяшево произошла утечка хлора. Серьезная авария случилась вчера около десяти часов утра при разгрузке железнодорожного вагона.
В цистерне находилось 900 килограмм ядовитого вещества. К месту происшествия прибыли две пожарные машины и сотрудники ООО «Тюмень-Водоканал». Как рассказал сегодня на экстренном брифинге первый заместитель генерального директора ООО «Тюмень-Водоканал» Николай Родин, в зоне поражения была создана водяная завеса.
Полностью ликвидировать последствия утечки удалось примерно через три часа после аварии. При утечке никто не пострадал. Концентрация хлора в воздухе поселка Утяшево находится в норме. Здоровью жителей ничего не грозит.
Об аварии сообщили в УВД города Тюмени, а также заводу-поставщику хлора. Управление Ростехнадзора будет вести по факту следствие.