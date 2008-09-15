Около поселка Утяшево произошла утечка хлора

В цистерне находилось 900 килограмм ядовитого вещества. К месту происшествия прибыли две пожарные машины и сотрудники ООО «Тюмень-Водоканал». Как рассказал сегодня на экстренном брифинге первый заместитель генерального директора ООО «Тюмень-Водоканал» Николай Родин, в зоне поражения была создана водяная завеса.