У тюменцев есть возможность узнать историю сибирских татар

У тюменцев появилась возможность узнать историю сибирских татар за один день .
20 сентября от мечети по ул. Мельникайте отправится колонна на экскурсию по мечетям юга области. К колонне может присоединиться любой автомобилист.
Экскурсия начнется с мечети ул. Мельникайте в Тюмени, затем отправится в Ембаевский музей. В Ембаево тюменцам расскажут об истории татаро-бухарской слободы, медресе и известных исторических личностях. Далее на пути следования - Чикчинская мечеть, которую основали бухарские шейхи, а также новая мечеть поселка Боровский. Завершится день ифтаром вечерней трапезой в мечети Ялуровска.
Добавим, что экскурсия бесплатная.
Организатором экскурсии выступает союз татарской молодежи тюменской области.