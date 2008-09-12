У тюменцев есть возможность узнать историю сибирских татар

Экскурсия начнется с мечети ул. Мельникайте в Тюмени, затем отправится в Ембаевский музей. В Ембаево тюменцам расскажут об истории татаро-бухарской слободы, медресе и известных исторических личностях. Далее на пути следования - Чикчинская мечеть, которую основали бухарские шейхи, а также новая мечеть поселка Боровский. Завершится день ифтаром вечерней трапезой в мечети Ялуровска.