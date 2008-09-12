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У тюменцев есть возможность узнать историю сибирских татар

12 сентября 2008, 16:59
20 сентября в 9.00 от мечети по ул. Мельникайте отправится колонна на экскурсию по мечетям юга области.

У тюменцев появилась возможность узнать историю сибирских татар за один день .

20 сентября от мечети по ул. Мельникайте отправится колонна на экскурсию по мечетям юга области. К колонне может присоединиться любой автомобилист.

Экскурсия начнется с мечети ул. Мельникайте в Тюмени, затем отправится в Ембаевский музей. В Ембаево тюменцам расскажут об истории татаро-бухарской слободы, медресе и известных исторических личностях. Далее на пути следования - Чикчинская мечеть, которую основали бухарские шейхи, а также новая мечеть поселка Боровский. Завершится день ифтаром вечерней трапезой в мечети Ялуровска.

Добавим, что экскурсия бесплатная.

Организатором экскурсии выступает союз татарской молодежи тюменской области.

#Новости#История#Тюменская область#Религия#Таня#Культура
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