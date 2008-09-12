Тюменцы увидели суперкубок и кубок УЕФА

“Вообще, в обычное время, я болею за Локомотив, но когда был матч Зенита с Манчестером, мы с мужиками единогласно болели за Зенит. Ведь они очень многого достигли, уже дойдя до этого матча. А раз так, то за них и поболеть не грех” – говорит “болельщик со стажем” Алексей Фетюков.