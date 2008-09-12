Тюменцы увидели суперкубок и кубок УЕФА

Суперкубок УЕФА (вместе со своим младшим братом) уже вторая мировая награда, которая посетила Тюмень за такой маленький срок. Напомним, кубок Стэнли был у нас 12 августа.
11 сентября в спортивном комплексе “СТРОЙМАШ” были выставлены кубки УЕФА, которые сейчас гастролируют по России. Задержались они у нас недолго, на следующий день они опять отправились по нашей стране, но с 15.00 до 19.00 на престижные футбольные награды мог полюбоваться любой желающий, причём совершенно бесплатно.
К началу открытия, у “СТРОЙМАШа” уже собралось очень много любителей футбола и просто любопытных. Вопреки ожиданиям, в очереди были не только мужчины, в которых угадывались футбольные фанаты, но и девушки, которым едва стукнуло 17. Иногда толпу пересекали люди в характерном облачении сине-белых, ”зенитовских” цветов.
Одной из явных проблем, с которыми столкнулись желающие посмотреть на кубки, была медленная очередь. Охрана на входе мужественно сдерживала напор людей и, то ли медленно их обыскивала, то ли любителей футбола было слишком много, но к 18.00 очередь только увеличивалась в размерах. Зато те, кто сумел её отстоять, смогли посмотреть на кубки, завоёванные нашими футболистами.
Среди ожидающих были не только болельщики Зенита.
“Вообще, в обычное время, я болею за Локомотив, но когда был матч Зенита с Манчестером, мы с мужиками единогласно болели за Зенит. Ведь они очень многого достигли, уже дойдя до этого матча. А раз так, то за них и поболеть не грех” – говорит “болельщик со стажем” Алексей Фетюков.
Но были и те, кто не знал о самом футболе ровным счётом ничего.
“Футбол я не очень люблю и отношусь к нему нейтрально, но когда узнала, что к нам привозят кубок УЕФА, решила сходить и посмотреть на него. Культурно обогатиться. Приятно, когда твои соотечественники побеждают” – комментирует своё присутствие Вика Новикова.
Действительно, наши футболисты редко достигают таких результатов. Последняя громкая победа – победа над Голландией, где наши показали, что футбол для нас не потерян. Этими кубками, они это ещё раз подтвердили.
С другой стороны, есть что-то странное в этой ситуации. Когда приезжал кубок Стэнли, желающих посмотреть на него было гораздо меньше. Но сам факт того, что в Тюмень начали привозить такие громкие награды как Суперкубок УЕФА не могут не радовать. Будем ждать новых достижений российских спортсменов. Кто знает, может быть, скоро к нам привезут Золотой Мяч и Кубок Девиса.