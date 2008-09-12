Старосты ТюмГУ узнали больше о своих обязанностях

После исполнения гимна университета, слово взяла Надежда Александровна Ермакова – проректор по внеучебной работе. Начав с лозунга «Ты поступил правильно – ты поступил в ТюмГУ», Надежда Александровна рассказала о работе старост, о том, что староста должен уметь организовать группу, должен узнавать обо всем первым, о том, что староста должен не просто хорошо учиться, но и быть активистом, участвовать в различных общественных мероприятиях и должен гордиться своей должностью. «Вы получили важную должность, хотя бы, потому что она первая», - заметила проректор. Одновременно с ее выступлением, две старшекурсницы раздавали анкеты в которой первокурсники должны были ответить, каковы, на их взгляд, главные обязанности старост, каковы их впечатления от университета.