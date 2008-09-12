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Старосты ТюмГУ узнали больше о своих обязанностях

12 сентября 2008, 17:12
Белый зал Тюменского Государственного Университета, за большим столом сидят старосты-первокурсники, заместители директоров и ректоров по работе со студентами и представители «высших эшелонов власти»: проректоры по учебной и внеучебной работе, президент студенческого совета, главврач медчасти ТюмГУ.

После исполнения гимна университета, слово взяла Надежда Александровна Ермакова – проректор по внеучебной работе. Начав с лозунга «Ты поступил правильно – ты поступил в ТюмГУ», Надежда Александровна рассказала о работе старост, о том, что староста должен уметь организовать группу, должен узнавать обо всем первым, о том, что староста должен не просто хорошо учиться, но и быть активистом, участвовать в различных общественных мероприятиях и должен гордиться своей должностью. «Вы получили важную должность, хотя бы, потому что она первая», - заметила проректор. Одновременно с ее выступлением, две старшекурсницы раздавали анкеты в которой первокурсники должны были ответить, каковы, на их взгляд, главные обязанности старост, каковы их впечатления от университета.

Запомнилась речь Татьяны Автократовой, президента студенческого совета, которая во время своего выступления рассказала о результатах проведенного перед этим анкетирования, зачитав некоторые ответы. Ответы были предсказуемы: «Староста должен сплотить группу», «Староста должен вести группу к победе». Три студентов, которые первыми сдали анкеты, удостоились почетного фото на память в мантиях цветов университета.

#Новости#Студенты#ТюмГУ#Таня#Общество
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