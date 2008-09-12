Проект реконструкции Тюмени привел к раскопкам захоронений

В настоящее время раскопки ведутся на трех участках. Задействованы студенты факультета истории и политических наук ТюмГУ, специализирующиеся на археологии. Пока раскапывается верхний слой, находят останки, датируемые XIX веком, возможно, далее будут найдены более ранние захоронения. Все «находки» будут переданы антропологам, после чего вернутся в музей. Возможно, позже будет произведено их перезахоронение.