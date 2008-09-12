Проект реконструкции Тюмени привел к раскопкам захоронений

В историческом центре Тюмени, возле «Моста влюбленных» найдено массовое захоронение. Ранее на этом месте находилась каменная Благовещенская церковь, а при ней, соответственно, кладбище.
Строители, выполнявшие проект расширения центральной улицы, зацепили один из гробов, после чего работы были приостановлены.
Как пояснила корреспонденту Nashgorod.ru исполняющая обязанности заведующего музеем истории и этнографии при ТюмГУ Наталья Путилова, между строительной организацией и Тюменским государственным университетом был заключен договор на археологический надзор. «Это уникальная возможность для археологов провести раскопки в центре города», - говорит Наталья.
В настоящее время раскопки ведутся на трех участках. Задействованы студенты факультета истории и политических наук ТюмГУ, специализирующиеся на археологии. Пока раскапывается верхний слой, находят останки, датируемые XIX веком, возможно, далее будут найдены более ранние захоронения. Все «находки» будут переданы антропологам, после чего вернутся в музей. Возможно, позже будет произведено их перезахоронение.
Помимо человеческих останков студенты находят плохо сохранившиеся нательные кресты, куски кожаной обуви, осколки керамики и монеты XIX века.