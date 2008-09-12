Проект правил землепользования застройки города Тюмени ущемляет интересы застройщиков

11 сентября, застройщиков Тюмени объединила тема «Объединение застройщиков как способ выхода из кризиса».
Собравшиеся в зале отеля «Тюмень» определили, что кризиса, как такового, на строительном рынке Тюмени пока не существует, но есть проблемы, на которые необходимо обратить внимание.
Татьяна Бячкова, генеральный директор ЗАО «НИККА-Центр» взяла инициативу в свои руки и сообщила, что кризис может быть спровоцирован законодательной базой, то есть не спросом, а тем правовым полем, которое формируется. С июля все застройщики обсуждают правила землепользования, которые готовятся для утверждения думой.
При получении первой редакции большинство застройщиков были в шоке, так как прописаны новые параметры, новые показания стройплощадок, не учитывая того, что масса земельных участков в городе уже в стадии освоения, таким образом застройщика откидывают – вот это уже кризис, который многие застройщики будут переживать вплоть до банкротства.
Некоторые пункты правил землепользования противоречат конституции и федеральному закону. Замечания, переданные Союзом Строителей на публичных слушаниях, не были учтены в проекте правил землепользования, выпущенном после слушаний – утверждает Татьяна Бячкова.
«Привести в надлежащее состояние объекты недвижимости в течение года требует проект правил землепользования – это как? То есть если написано, что здание должно стоять на расстоянии трех метров от красной линии – значит, половину домов придется снести? Или то, что под частный сектор должно выдаваться от 0,4 до 15 соток – то есть те, у кого 17 соток должны за год отрезать пару соток, а у кого две сотки, что дом сносить? Если примут эти правила, то строить в Тюмени будет нельзя!» - выразил свое возмущение директор ООО «СК «Домострой» Геннадий Воронко. Он также предложил 16 числа застройщикам с рабочими выйти на площадь перед Думой с лозунгами: нет этим таким правилам землепользования!
Особо сложным является то, что эти правила землепользования застройки города Тюмени распространяют свои действия на ранее начатые отношения, которые ставить рядом просто нельзя. Все это приведет к судебным процессам – считают застройщики.
По результатам данного совещания, посвященного антикризисному объединению застройщиков, застройщики пришли к выводу, что предложенный проект правил землепользования застройки города Тюмени ущемляют интересы застройщиков, граждан города и не может быть рекомендован для утверждения городской думой. Участники совещания приняли решение обратиться с письмом к председателю городской Думы Медведеву с предложением о доработке этого проекта.