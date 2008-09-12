Проект правил землепользования застройки города Тюмени ущемляет интересы застройщиков

«Привести в надлежащее состояние объекты недвижимости в течение года требует проект правил землепользования – это как? То есть если написано, что здание должно стоять на расстоянии трех метров от красной линии – значит, половину домов придется снести? Или то, что под частный сектор должно выдаваться от 0,4 до 15 соток – то есть те, у кого 17 соток должны за год отрезать пару соток, а у кого две сотки, что дом сносить? Если примут эти правила, то строить в Тюмени будет нельзя!» - выразил свое возмущение директор ООО «СК «Домострой» Геннадий Воронко. Он также предложил 16 числа застройщикам с рабочими выйти на площадь перед Думой с лозунгами: нет этим таким правилам землепользования!