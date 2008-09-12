"Магазин долевок" как способ выхода из кризиса для тюменских строителей

Однозначен тот факт, что в последние два года рентабельность деятельности строительных организаций существенно снижается в связи с изменением соотношения «спрос-предложение» на рынке жилой недвижимости, поэтому назрела необходимость в общем решении проблем. Один из способов решения предложила руководителям строительных компаний на этом круглом столе компания «Сиб-Строй» - некий проект по объединению застройщиков, которые заинтересованы в сбыте квадратных метров жилья в северные регионы – «Магазин Долевок».