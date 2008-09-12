"Магазин долевок" как способ выхода из кризиса для тюменских строителей

«Объединение застройщиков как способ выхода из кризиса» - именно такая тема смогла объединить большинство застройщиков Тюмени вчера, 11 сентября, в зале отеля «Тюмень».
Кризиса, как такового, на строительном рынке Тюмени пока не существует, но есть проблемы, на которые необходимо обратить внимание – пришли к выводу присутствовавшие.
Однозначен тот факт, что в последние два года рентабельность деятельности строительных организаций существенно снижается в связи с изменением соотношения «спрос-предложение» на рынке жилой недвижимости, поэтому назрела необходимость в общем решении проблем. Один из способов решения предложила руководителям строительных компаний на этом круглом столе компания «Сиб-Строй» - некий проект по объединению застройщиков, которые заинтересованы в сбыте квадратных метров жилья в северные регионы – «Магазин Долевок».
Целевая группа северных покупателей отличаются тем, что 80% жителей ХМАО и ЯНАО проживают буквально в десяти городах компактного проживания. На информативное поле таких городков очень легкий доступ, но затраты на продвижение информации большие, для этого можно объединиться компаниям – так будет удобнее.
Директор Департамента инвестиционной политики Тюменской области Вадим Шумков поддержал предложение компании, объяснив, что Департамент реализует подобный проект, для которого необходимо централизовано разместить на севере информацию о строительных компаниях Тюмени. Он посоветовал обратиться за поддержкой и приобрести некую приставочку к бренду «при поддержке Правительства Тюменской области», поскольку она дает покупателю уверенность, что это серьезный проект.
Вадим Михайлович также предложил помощь в проведении открытой выставки на севере. «Мы готовы взять на себя определенные суммы для компенсации до 50% расходов на продвижение информации» - заявил он.