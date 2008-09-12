Команда ТГНГУ по настольному теннису едет в Казань

Бороться за право участвовать во всемирной Универсиаде будут 72 спортсмена из 12 вузов России. Сопровождать их будет тренер - заведующий кафедрой физвоспитания ТГНГУ Владимир Субботин.
По словам тренера, команда лидеров сформировалась давно. Все ребята имеют университетское звание «Звезда Нефтегаза», это Анастасия Нагаева, Елена Ракитина, Раиля Юсупова, Эльдар Сафин, Аким Усеинов и Ростислав Байрамов. Именно они выиграли сначала областные соревнования, затем кубок УРФо, одержав победу над командами из Магнитогорска, Челябинска и Екатеринбурга.
Основными конкурентами в Казани тренер видит четыре московских вуза, а также вузы Сибирского и Приволжского округов. Для многих ребят стольный град Казань - родина, однако рассчитывать на то, что будет время зайти к родным на чай с чак-чаком не приходится. Плотный спортивный график не рассчитан на отдых.
Дома за ребят будут болеть друзья и родные, они уже настроили свои телеприемники на сигнал «ТНВ», национальный канал распублики Татарстан.