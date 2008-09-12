Команда ТГНГУ по настольному теннису едет в Казань

Основными конкурентами в Казани тренер видит четыре московских вуза, а также вузы Сибирского и Приволжского округов. Для многих ребят стольный град Казань - родина, однако рассчитывать на то, что будет время зайти к родным на чай с чак-чаком не приходится. Плотный спортивный график не рассчитан на отдых.