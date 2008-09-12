Гастарбайтеры приезжают в Тюмень в поисках «лучшей жизни»

За 7 месяцев 2008 года число иностранных граждан, въехавших на территорию РФ через посты иммиграционного контроля, расположенных на территории Тюменской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 39,6% (с 30 079 до 41 979 человек). В среднем в 2008 году число иностранных граждан, ежемесячно прошедших учет на пунктах пропуска через государственную границу при въезде, составляет 5 997 человек. Поставлено на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства на 20,4% больше чем за аналогичный период прошлого года - 60 423.
Управлением Федеральной миграционной службы России в Тюменской области в отчетном периоде выдано 55 разрешений на привлечение иностранных работников, в том числе оформлено разрешений на работу - 2804. Всего же иностранным гражданам выдано 18 553 разрешений на работу.
Но большинство иностранных граждан работает у нас нелегально. Поэтому главные претензии к таким работникам - со стороны контролирующих органов. Такой интерес понятен. С одной стороны, нелегальный рабочий легко может стать как жертвой, так и виновником криминала. А с другой - с подобной рабсилы в бюджет не платится ни копейки налогов. Среди труднорешаемых проблем еще одна - повышенный уровень заболеваемости. Такие работники, боясь вычетов из зарплаты, работают нередко из последних сил, вопреки недомоганиям, да и живут они не в самых благополучных условиях. А для того, чтобы обратиться в поликлинику, нужен российский страховой полис.
Россия занимает в Европе лидирующие позиции по количеству иностранных наемных рабочих-нелегалов. Сама проблема миграции в нашей стране занимает далеко не последнее место. Широко обсуждаются ее позитивные и негативные моменты. Ведутся поиски максимально адекватных способов для решения вопросов, связанных с миграцией. Поэтому деятельности федеральной миграционной службы уделяется особое внимание со стороны Президента, Правительства и органов местного самоуправления субъектов РФ. Так одновременно с упрощением режима трудоустройства значительно повысилась ответственность работодателей. Теперь максимальный размер штрафных санкций за каждого незаконно работающего мигранта может достигать 800 тыс. рублей. Сумма, надо сказать не малая. Конечно это серьезный инструмент воздействия на работодателей, продолжающих принимать иностранцев без должного оформления. Однако работодатели уверяют, главное преимущество «гастарбайтеров» перед местными рабочими в том, что первые берутся выполнять самую тяжелую работу за самые низкие зарплаты. Заманить на такую работу местных практически невозможно. Наши безработные предпочитают сидеть вовсе без работы, чем соглашаться на временные и непрестижные, с их точки зрения, варианты, и жить на пособие по безработице, напевая на кухнях один и тот же мотив песни о социальной несправедливости.
Наиболее привлекательным вариантом для работодателей являются выходцы из бывших советских республик. По их словам, такие работники являются на работу вовремя, в трезвом виде, согласны на сверхурочные и работу по праздникам и выходным, да и «великим и могучим», как правило, владеют сносно.
Рабочие строители Эдик и Саргиз, приехавшие на заработки в Тюмень не один год назад, единогласно выступают за возврат братских отношений СССР. Оно и понятно, нелегалам как-никак нелегко приходится. Благодаря политике Правительства, озабоченного скорее внешнеполитическими стратегиями, нежели внутренними противоречиями, наши недавние «братья и сестры» были в своем положении полностью приравнены к иностранцам. Оставив своих домочадцев в солнечной Армении, Саргиз и Эдик прибыли на просторы суровой и холодной Тюменской области в поисках заветной «лучшей жизни», лучшей жизни Тюмени. Основной заработок рабочих приходится на незимние месяцы, эдакий «неновогодний чёс», на зимние же каникулы они отправляются отдыхать к женам и детям. У одного из них высшее образование, да и по-русски говорят они хорошо, даже очень. Хорошо идут на контакт, и как ни странно, убедительно заверяют, что всем довольны. Этим людям действительно есть что сказать. А вот Аскар и Борис, работники ДЭКа, уроженцы Таджикистана, поведали о том, что их дружный коллектив, состоящий из 13-ти человек, обитает в 4-комнатной квартире! Уборка и готовка по строгому распорядку и никаких отговорок. Некоторые приезжают на заработки семьями. Женщины находят место своей трудовой реализации на рынках, тех же стройках, да и вакансии уборщиков и дворников свободны постоянно.
Средняя зарплата иностранных наемных рабочих – 300 - 400 рублей в день. Представив весь спектр действий, «наличие», а вернее полное отсутствие, условий, плюс климатический фактор, не сложно прийти к банальному выводу: действительно может лучше «сидеть вовсе без работы»? А они знают свое дело и беспрекословно исполняют его. Непонятно одно - то ли работодатели хорошо поработали над их позитивными высказываниями в адрес города, горожан, правительства; то ли и правда эти люди добродушно непритязательны и нетребовательны...