Гастарбайтеры приезжают в Тюмень в поисках «лучшей жизни»

Рабочие строители Эдик и Саргиз, приехавшие на заработки в Тюмень не один год назад, единогласно выступают за возврат братских отношений СССР. Оно и понятно, нелегалам как-никак нелегко приходится. Благодаря политике Правительства, озабоченного скорее внешнеполитическими стратегиями, нежели внутренними противоречиями, наши недавние «братья и сестры» были в своем положении полностью приравнены к иностранцам. Оставив своих домочадцев в солнечной Армении, Саргиз и Эдик прибыли на просторы суровой и холодной Тюменской области в поисках заветной «лучшей жизни», лучшей жизни Тюмени. Основной заработок рабочих приходится на незимние месяцы, эдакий «неновогодний чёс», на зимние же каникулы они отправляются отдыхать к женам и детям. У одного из них высшее образование, да и по-русски говорят они хорошо, даже очень. Хорошо идут на контакт, и как ни странно, убедительно заверяют, что всем довольны. Этим людям действительно есть что сказать. А вот Аскар и Борис, работники ДЭКа, уроженцы Таджикистана, поведали о том, что их дружный коллектив, состоящий из 13-ти человек, обитает в 4-комнатной квартире! Уборка и готовка по строгому распорядку и никаких отговорок. Некоторые приезжают на заработки семьями. Женщины находят место своей трудовой реализации на рынках, тех же стройках, да и вакансии уборщиков и дворников свободны постоянно.