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«Арсенал +» сделает подарок покупателям ноутбуков Asus

12 сентября 2008, 11:53
В наше технологичное время, все мы привыкли к компьютерам. Используем их для обучения, работы, отдыха, развлечений.
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Тюмень

Чувствуем себя беспомощными, если под рукой нет компьютера с любимой музыкой, профессиональными программами, интересными играми и полезной информацией, которая нужна прямо сейчас. Возникает информационный вакуум, который хочется поскорее заполнить.

Вы спасены, если под рукой есть ноутбук, удобный мобильный компьютер, который может работать без розетки, а по мощности ни в чём не уступать настольному компьютеру. Ноутбук пригодится школьникам как во время учёбы – писать рефераты, изучать энциклопедию, строить диаграммы — так и во время каникул.

В компании «Арсенал +» следят за последними технологическими новинками, и для школьников, предлагают оптимальные модели ноутбуков Asus. Ноутбуки Asus обладают всеми необходимыми характеристиками, для успешной учебы.

Купив ноутбук Asus, вы получаете принтер, копир и сканер в подарок. Подобрать ноутбук можно в розничных салонах компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

ул. Хохрякова 47;

ул. Ленина 15.

Более подробную информацию вы можете узнать:

в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70

на сайте: http://arsplus.ru/

Акция проходит с 25 августа по 15 октября 2008 года.

#Новости#Ноутбуки#Покупка-продажа#Тюмень#Таня#Общество
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