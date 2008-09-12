«Арсенал +» сделает подарок покупателям ноутбуков Asus

Вы спасены, если под рукой есть ноутбук, удобный мобильный компьютер, который может работать без розетки, а по мощности ни в чём не уступать настольному компьютеру. Ноутбук пригодится школьникам как во время учёбы – писать рефераты, изучать энциклопедию, строить диаграммы — так и во время каникул.