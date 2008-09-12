«Арсенал +» сделает подарок покупателям ноутбуков Asus

Чувствуем себя беспомощными, если под рукой нет компьютера с любимой музыкой, профессиональными программами, интересными играми и полезной информацией, которая нужна прямо сейчас. Возникает информационный вакуум, который хочется поскорее заполнить.
Вы спасены, если под рукой есть ноутбук, удобный мобильный компьютер, который может работать без розетки, а по мощности ни в чём не уступать настольному компьютеру. Ноутбук пригодится школьникам как во время учёбы – писать рефераты, изучать энциклопедию, строить диаграммы — так и во время каникул.
В компании «Арсенал +» следят за последними технологическими новинками, и для школьников, предлагают оптимальные модели ноутбуков Asus. Ноутбуки Asus обладают всеми необходимыми характеристиками, для успешной учебы.
Купив ноутбук Asus, вы получаете принтер, копир и сканер в подарок. Подобрать ноутбук можно в розничных салонах компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
ул. Хохрякова 47;
ул. Ленина 15.
Более подробную информацию вы можете узнать:
в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70
Акция проходит с 25 августа по 15 октября 2008 года.