Тюменские поисковики помогли установить личность пятнадцати погибших солдат

747 останков солдат, погибших в Великой отечественной войне - таков итог работы поисковых отрядов тюменской области за 2008 год. Эксгумационные и разведочные работы проводили весной и летом в Новгородской и Тверской областях. Общее количество участников экспедиции составило более двухсот человек. Из них 127 - школьники, 47 - студенты вузов, а 35 - представители рабочей молодёжи.
В этом году было найдено 39 смертных медальонов. По пятнадцати из них удалось установить личности погибших. Четыре медальона на данный момент находятся на экспертизе. Кроме того, по личным вещам были установлены данные пяти человек.
Как отметил на прошедшей пресс-конференции руководитель областного поискового центра Артур Ольховский, захоронение останков происходит со всеми воинскими почестями: отпеванием, оркестром и салютом.
Основной проблемой поискового центра была названа сложность в нахождении родственников солдат.