Тюменская элита посетила выставку «Иллюзия и реальность»

Тюменская биеннале объединила работы 69-ти художников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Нижневартовска. Самому юному участнику экспозиции - 22 года, а самому опытному - 79 лет. 186 авторских интерпретаций «реальности» разместились в трех залах музея.
В отличие от предыдущих выставок настоящая минимально приближена к городской тематике. В творческих мастерских уже не так актуальна проблема исчезающей самобытности облика Тюмени. Кисть художника все больше походит на инструмент стороннего наблюдателя, стремящегося к самовыражению.
Обращение к природе, константе творческого вдохновения, пожалуй, стало центральным мотивом представленных работ. Авторские цветовые решения умиляли непорочностью белизны зимнего русского леса и настораживали апокалептичностью бурого закатного зарева.
Музыкальное трио, сопровождавшее своей игрой мероприятие, - намек на аристократическую изысканность. Атмосферу бомонда поддерживали своим присутствием легко узнаваемые лица тюменской творческой элиты: актеры театра драмы и комедии, художники, искусствоведы, преподаватели вузов.
Бернард Шоу однажды задумался: «Какую картину я стану спасать, если в Национальной галерее начнется пожар?». Известный писатель, романист, драматург и лауреат Нобелевской премии цинично ответил на свой вопрос: «Ту, что поближе к выходу».
Не менее привлекательным оказалось отношение к искусству одного из гостей открытия тюменской выставки:
- А чем они отличаются? – иронично поинтересовался он, подходя к очередному стенду с работами, и растерянно оглядываясь вслед уже изученной череде.
- Этикетками, – ловко парировала сотрудница музея, на бегу приклеивая оставшиеся именные бумажки к картинам.