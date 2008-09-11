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Тюменская элита посетила выставку «Иллюзия и реальность»

11 сентября 2008, 12:21
Долгожданное открытие 36-ой отчетной региональной выставки тюменского отделения Союза художников России под названием «Иллюзия и реальность» состоялось 10 сентября в стенах музея изобразительных искусств.
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Тюмень

Тюменская биеннале объединила работы 69-ти художников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Нижневартовска. Самому юному участнику экспозиции - 22 года, а самому опытному - 79 лет. 186 авторских интерпретаций «реальности» разместились в трех залах музея.

В отличие от предыдущих выставок настоящая минимально приближена к городской тематике. В творческих мастерских уже не так актуальна проблема исчезающей самобытности облика Тюмени. Кисть художника все больше походит на инструмент стороннего наблюдателя, стремящегося к самовыражению.

Обращение к природе, константе творческого вдохновения, пожалуй, стало центральным мотивом представленных работ. Авторские цветовые решения умиляли непорочностью белизны зимнего русского леса и настораживали апокалептичностью бурого закатного зарева.

Музыкальное трио, сопровождавшее своей игрой мероприятие, - намек на аристократическую изысканность. Атмосферу бомонда поддерживали своим присутствием легко узнаваемые лица тюменской творческой элиты: актеры театра драмы и комедии, художники, искусствоведы, преподаватели вузов.

Бернард Шоу однажды задумался: «Какую картину я стану спасать, если в Национальной галерее начнется пожар?». Известный писатель, романист, драматург и лауреат Нобелевской премии цинично ответил на свой вопрос: «Ту, что поближе к выходу».

Не менее привлекательным оказалось отношение к искусству одного из гостей открытия тюменской выставки:

- А чем они отличаются? – иронично поинтересовался он, подходя к очередному стенду с работами, и растерянно оглядываясь вслед уже изученной череде.

- Этикетками, – ловко парировала сотрудница музея, на бегу приклеивая оставшиеся именные бумажки к картинам.

#Новости#Живопись#Выставки#Тюмень#Таня#Культура
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