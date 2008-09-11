Тюменская элита посетила выставку «Иллюзия и реальность»

В отличие от предыдущих выставок настоящая минимально приближена к городской тематике. В творческих мастерских уже не так актуальна проблема исчезающей самобытности облика Тюмени. Кисть художника все больше походит на инструмент стороннего наблюдателя, стремящегося к самовыражению.