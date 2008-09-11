Сегодня Иван Постный лето красное уводит

11 сентября - Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день православная Церковь совершает поминовение воинов, на поле брани убиенных.
Сегодня строгий постный день. Нельзя употреблять в пищу ничего, напоминающего голову, грех брать в руки нож. На Предтечу не рубят капусты, не срывают мак, не копают картофель, не рвут яблоки. Также под запретом песни и пляски. Это связано с тем, что племянница царя Ирода Саломия выпросила ими у дяди голову Иоанна Крестителя.
В народе 11 сентября называют днем Ивана Постного или Репным праздником.
Считалось, что этот день завершает лето. «Иван Постный пришел, лето красное увел» - говорили в народе и добавляли: «Иван Постный - осени отец крестный», «С Постного Ивана не выходит мужик в поле без кафтана».
Если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима - ранняя. «Иван Предтеча гонит птицу за море далече» - говорят старики.
С Ивана Постного начинают убирать репу. «Репный» праздник отмечался без песен, но обильной едой и угощением нищих, бедных странников. Если на Ивана Купалу собирают преимущественно травы, то на Ивана Постного - коренья.
В народе Иоанн Предтеча считается целителем от глазных болезней.