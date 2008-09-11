Сегодня Иван Постный лето красное уводит

Сегодня строгий постный день. Нельзя употреблять в пищу ничего, напоминающего голову, грех брать в руки нож. На Предтечу не рубят капусты, не срывают мак, не копают картофель, не рвут яблоки. Также под запретом песни и пляски. Это связано с тем, что племянница царя Ирода Саломия выпросила ими у дяди голову Иоанна Крестителя.