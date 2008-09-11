Работать учителем в Тюмени - привилегия богатых

Впечатления от конкурса у всех участников разные. Для Ольги Анатольевны – это прежде всего интересный опыт общения с коллегами: «Когда начались мастер-классы, интересно было посмотреть, что делают учителя биологии, информатики, филологи, учителя иностранного языка. Если идти на конкурс с целью увидеть что-то интересное, тогда становится намного легче. Своя собственная позиция должна быть такой же – показать, что ты умеешь. Потому что все остальное – это нервы и напряженная работа». У Олега Леонидовича воспоминания о Всероссийском конкурсе отнюдь не такие радужные: в прошлом году, когда он был фаворитом не только негласно, но и после трех анонимных конкурсов, его вдруг не включили в число лидеров. Жюри отказалось показать протокол, после чего Олег Цвырко объявил его некомпетентным и отказался от дальнейшего участия. «У меня за спиной двести пятьдесят призеров всевозможных конкурсов, такого нет нигде в России ни у кого, у меня дети выигрывали различные олимпиады международного уровня, в том числе мы дважды завоевывали золотые медали абсолютного победителя "Интел-авангард" в 2004 и 2007 годах. Играть в эти грязные игры с педагогами – это аморально», - прокомментировал Олег Леонидович.