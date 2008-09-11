Работать учителем в Тюмени - привилегия богатых

Передать свой опыт, знания и наработки коллегам по цеху на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2008» выпало Елене Николаевне Володиной, победителю конкурса на областном этапе. Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы тюменской гимназии №16, кандидат филологических наук.
В преддверии этого непростого «испытания» кандидат на звание лучшего учителя ответила на вопросы журналистов. Вместе с ней поделились воспоминаниями учитель информатики средней школы №1 г. Ишим Олег Леонидович Цвырко, победитель областного конкурса «Учитель года – 2007» и учитель русского языка и литературы средней школы №70 г. Тюмень Ольга Анатольевна Ковалева.
Впечатления от конкурса у всех участников разные. Для Ольги Анатольевны – это прежде всего интересный опыт общения с коллегами: «Когда начались мастер-классы, интересно было посмотреть, что делают учителя биологии, информатики, филологи, учителя иностранного языка. Если идти на конкурс с целью увидеть что-то интересное, тогда становится намного легче. Своя собственная позиция должна быть такой же – показать, что ты умеешь. Потому что все остальное – это нервы и напряженная работа». У Олега Леонидовича воспоминания о Всероссийском конкурсе отнюдь не такие радужные: в прошлом году, когда он был фаворитом не только негласно, но и после трех анонимных конкурсов, его вдруг не включили в число лидеров. Жюри отказалось показать протокол, после чего Олег Цвырко объявил его некомпетентным и отказался от дальнейшего участия. «У меня за спиной двести пятьдесят призеров всевозможных конкурсов, такого нет нигде в России ни у кого, у меня дети выигрывали различные олимпиады международного уровня, в том числе мы дважды завоевывали золотые медали абсолютного победителя "Интел-авангард" в 2004 и 2007 годах. Играть в эти грязные игры с педагогами – это аморально», - прокомментировал Олег Леонидович.
«Учитель – прежде всего личность», - это мнение всех участников конференции. «Для меня как филолога важен подход к ребенку как к языковой личности. Известно, что литература – это душа нации, язык – тот инструментарий, которым ребенок выражает свои мысли и чувства, рисует себя. Именно в речевых поступках, в общении с окружающими, в способности создавать на основе классики свои собственные речевые тексты, именно в этом реализуется учащийся на уроках литературы и русского языка»,- считает Елена Володина. Ольга Ковалева добавляет, что современным детям, возможно даже интереснее слушать ее предметы, поскольку язык стал более разнообразным и живым. Она не считает нужным бороться с «албанским» или сленгом, поскольку в этом она видит стремление детей выражать свои эмоции.
По мнению Олега Цвырко, учитель должен быть патриотом своей страны и профессионалом: «Если я живу в этой стране, я должен любить ее. Учитель должен прививать эту любовь детям, прививать, но не навязывать. Это должно исходить изнутри. Кроме того, учитель должен быть профессионалом. Если ты в совершенстве владеешь своим предметом, умеешь его преподнести, не стесняешься получать неудобные вопросы и отвечать на них, то тогда это воздается сторицей».
Интересным прозвучало высказывание «я могу позволить себе быть учителем». Как поясняет Ольга Ковалева, женщина, которая не обеспечена материально, которая не видит вокруг себя красоты, не может научить этой красоте детей, поскольку у нее нет внутренней убежденности в том, что она говорит». Олег Цвырко добавил, что школа для него – почти хобби ,поскольку для обеспечения семьи он работает еще на шести работах.
Помимо этой проблемы была обозначена другая – отдаление родителей от детей. К сожалению, в последнее время родители считают, что их задача – это одеть и накормить детей, воспитанием же должна заниматься школа. Такая позиция видится недопустимой, поскольку девяносто девять процентов того, что школьник впитывает, он берет из семьи. «Если семья не занимается воспитанием, тут никакой педагог не поможет», - высказал замечание Олег Леонидович.
Он же сравнил образование с треугольником, на сторонах которого педагоги, дети и система управления. Если треугольник равносторонний – это хорошо, значит, все гармонично. «Мне кажется, в Тюменской области треугольник более или менее равносторонний. У системы образования в области есть масса проблем, масса достижений, масса недостатков, но все-таки она более или менее гармонична», - подытожил знаменитый учитель.