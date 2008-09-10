В Тюмени прошел пикет против роста цен на бензин

На Центральной площади у памятника Владимиру Ленину, в рамках всероссийской акции, прошел пикет против роста цен на бензин. Несмотря на заявленную цифру в 150 человек, транспаранты в руках держали только около пятидесяти представителей профсоюзов.
Организаторами мероприятия выступили члены ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. По их словам, главная цель – снижение цены на автотопливо (бензин и солярку). Потому что сейчас доля расходов на транспортных предприятиях составляет около 40%, хотя еще в прошлом году эта цифра варьировалась на отметке в 18%.
Как пояснил первый секретарь областного комитета российской коммунистической рабочей партии Александр Черепанов, главной задачей пикета является демонстрация власти недовольства народа. Ведь повышение цен на топливо сказывается не только на потребностях автомобилистов. В связи с удорожанием бензина растет и цена на электроэнергию, без которой не может обойтись ни одно производство. В связи с этим РКРП заявили на 19 сентября еще и проведение митинга. Продолжение протеста намечено на 16 часов, здесь же, на площади у областного правительства.
Продолжать пикет планировалось до 12 часов. Но люди начали замерзать и разошлись уже минут через двадцать. Никто из автомобилистов пикетирующих не поддержал.