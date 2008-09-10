В Тюмени прошел пикет против роста цен на бензин

Как пояснил первый секретарь областного комитета российской коммунистической рабочей партии Александр Черепанов, главной задачей пикета является демонстрация власти недовольства народа. Ведь повышение цен на топливо сказывается не только на потребностях автомобилистов. В связи с удорожанием бензина растет и цена на электроэнергию, без которой не может обойтись ни одно производство. В связи с этим РКРП заявили на 19 сентября еще и проведение митинга. Продолжение протеста намечено на 16 часов, здесь же, на площади у областного правительства.