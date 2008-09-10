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Утром в Тюмени горели склады на улице Герцена

10 сентября 2008, 12:25
Сегодня, 10 сентября в 7.49. на дежурный пульт противопожарной службы города поступило сообщение о пожаре в самом центре города - Герцена 96.
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Тюмень

К месту пожара по второму, повышенному номеру вызова прибыли 13 единиц пожарной техники, около 30 сотрудников подразделений МЧС города. Горели складские помещения - по сухой древесине огонь распространялся с огромной скоростью, и площадь возгорания на момент прибытия дежурных караулов составляла несколько сотен квадратных метров.

Это серьезное происшествие удалось локализовать за полчаса, а через час огонь был полностью ликвидирован – сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время устанавливается причина пожара и уточняется материальный ущерб возгорания складских помещений.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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