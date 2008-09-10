Утром в Тюмени горели склады на улице Герцена

К месту пожара по второму, повышенному номеру вызова прибыли 13 единиц пожарной техники, около 30 сотрудников подразделений МЧС города. Горели складские помещения - по сухой древесине огонь распространялся с огромной скоростью, и площадь возгорания на момент прибытия дежурных караулов составляла несколько сотен квадратных метров.