Сегодня Моисей от пьянства исцеляет

Сегодня день памяти преподобного Саввы Крыпецкого. Он был старцем-отшельником в Крыпецкой пустыни, близ Пскова, при небольшом озере в непроходимом лесу. Кроме того, 10 сентября православная церковь вспоминает праведницу Анну-пророчицу преподобного Моисея Мурина.
В народном календаре 10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников, Моисея Мурина («черного»).
В народе Моисей считается избавителем от запоя. Ему предназначена особая молитва. В связи с этим 10 сентября - день исцеления от пьянства.
В это время начинается уборка последнего сжатого хлеба в скирды. «Пскович Савва скирды ставит, на ум направит» - говорили на Руси. М добавляли: «Красно поле снопами, а гумно - скирдами». Идет усиленный вывоз с полей снопов. Хлеб складывают в склады, спеша убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья.