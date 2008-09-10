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Сегодня Моисей от пьянства исцеляет

10 сентября 2008, 10:56
В народном календаре 10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников, Моисея Мурина («черного»). В народе Моисей считается избавителем от запоя.

Сегодня день памяти преподобного Саввы Крыпецкого. Он был старцем-отшельником в Крыпецкой пустыни, близ Пскова, при небольшом озере в непроходимом лесу. Кроме того, 10 сентября православная церковь вспоминает праведницу Анну-пророчицу преподобного Моисея Мурина.

В народном календаре 10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников, Моисея Мурина («черного»).

В народе Моисей считается избавителем от запоя. Ему предназначена особая молитва. В связи с этим 10 сентября - день исцеления от пьянства.

В это время начинается уборка последнего сжатого хлеба в скирды. «Пскович Савва скирды ставит, на ум направит» - говорили на Руси. М добавляли: «Красно поле снопами, а гумно - скирдами». Идет усиленный вывоз с полей снопов. Хлеб складывают в склады, спеша убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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