Сегодня Моисей от пьянства исцеляет

В это время начинается уборка последнего сжатого хлеба в скирды. «Пскович Савва скирды ставит, на ум направит» - говорили на Руси. М добавляли: «Красно поле снопами, а гумно - скирдами». Идет усиленный вывоз с полей снопов. Хлеб складывают в склады, спеша убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья.