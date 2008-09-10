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Сдать отчетность через Интернет в Тюмени стало проще

10 сентября 2008, 10:33
УФНС России по Тюменской области сообщает о возможности представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность через уполномоченную бухгалтерию.

Для этого не обязательно подключаться к Системе представления отчетности через Интернет, иметь компьютерную технику и владеть навыками пользователя персонального компьютера.

На территории Тюменской области работают 16 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют режим «уполномоченной бухгалтерии» и которые с одного рабочего места могут представлять отчетность сразу за нескольких абонентов – до 1000 и более.

Полный список налоговых представителей, готовых оказать услуги по сдаче отчетности через Интернет, можно посмотреть здесь

#Новости#Налоги#Тюменская область#Интернет#Таня#Экономика
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