Сдать отчетность через Интернет в Тюмени стало проще

Для этого не обязательно подключаться к Системе представления отчетности через Интернет, иметь компьютерную технику и владеть навыками пользователя персонального компьютера.
На территории Тюменской области работают 16 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют режим «уполномоченной бухгалтерии» и которые с одного рабочего места могут представлять отчетность сразу за нескольких абонентов – до 1000 и более.
Полный список налоговых представителей, готовых оказать услуги по сдаче отчетности через Интернет, можно посмотреть здесь