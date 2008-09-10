Новое отделение Сбербанка - в помощь малому бизнесу Тюмени

Торжественные речи, поздравления и овации принимали председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Игорь Артамонов и директор Департамента инвестиционной политики Тюменской области Вадим Шумков. Они же торжественно перерезали ленточку и объявили офис открытым.
Это не очередной офис банка из четырнадцати подобных, открытых в восьми городах Западной Сибири. «Уникальность данного офиса в том, что он находится в здании бизнес-инкубатора. В этом и есть основная идея - мы совместно с Правительством Тюменской области организуем полный комплекс обслуживания предпринимателей малого бизнеса. Они приходят сюда за консультацией, получают поддержку, работают с властями и тут же получают полный комплекс банковского обслуживания» - сообщил Игорь Георгиевич.
Особое внимание банк уделяет кредитованию. С начала года портфель ссуд малому бизнесу увеличился на 75% - с 11,7 до 20,6 млрд. руб., а количество кредитующихся предприятий уже подходит к 3 тысячам (увеличился на 55%).
С этого месяца Западно-Сибирский банк Сбербанка России внес изменения в условия кредитования предприятий малого бизнеса, создавая дополнительные возможности для развития данной отрасли предпринимательства. Таким образом, срок кредитования увеличился до 5 лет, а срок ведения заемщиками-предприятиями торговли своей деятельности с шести до трех месяцев.
Условия программы беззалогового кредитования малого бизнеса также улучшились: сумма кредита увеличена с 750 тысяч рублей до 1 миллиона, а срок кредитования вырос с 1,5 до 2 лет.
«Сбербанк - один из тех банков, которые в последнее время очень динамично развиваются. 14 подобных офисов – это показатель того, что Сбербанк является надежным партнером. Проекты правительства совместные с Западно-Сибирским банком Сбербанка России направлены на процветание Тюменской области – это радует» - подытожил Вадим Шумков.
Он также отметил, что «сейчас такой бизнес-инкубатор только один, но в начале 2009 года будут работать уже три таких бизнес-инкубатора - в Тобольске и Ишиме. В конце 2009 года – в Ялуторовске и Заводоуковске, тогда Сбербанк станет системным комплексным партнером».
Новый открывшийся офис в городе Тюмени по ул. 30 лет Победы соответствует современным стандартам банковского сервиса, уже полностью оформлен, заполнен квалифицированным персоналом и функционирует. Банк ставит задачу помочь малым предприятиям сделать первые шаги в мире бизнеса.