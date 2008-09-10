Новое отделение Сбербанка - в помощь малому бизнесу Тюмени

Это не очередной офис банка из четырнадцати подобных, открытых в восьми городах Западной Сибири. «Уникальность данного офиса в том, что он находится в здании бизнес-инкубатора. В этом и есть основная идея - мы совместно с Правительством Тюменской области организуем полный комплекс обслуживания предпринимателей малого бизнеса. Они приходят сюда за консультацией, получают поддержку, работают с властями и тут же получают полный комплекс банковского обслуживания» - сообщил Игорь Георгиевич.