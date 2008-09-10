Итоги деятельности Управления за 8 месяцев 2008 года по регистрации прав на недвижимое имущество

Выступая на Коллегии, губернатор области отметил важность деятельности государственных регистраторов в деле обеспечения социально-экономического благополучия региона. Количество регистрационных действий в Тюменской области неуклонно растет, и жители региона, по словам Владимира Якушева, получают качественные услуги в сфере государственной регистрации прав на недвижимость. Губернатор дал высокую оценку коллективу Управления: это команда профессионалов, настроенная на активное участие в реализации приоритетных нацпроектов в сфере жилищного строительства. Претворение в жизнь проектов подобного масштаба требует консолидации действий органов власти. «Людям все равно, представители какого уровня власти оказывают им услуги – муниципальной, субъекта, федеральной. В любом чиновнике они видят власть! Поэтому главное – это межведомственное взаимодействие. Сегодня необходимо обеспечить достойными помещениями отделы Управления, находящиеся в районах Тюменской области. Ведь объёмы государственной регистрации будут только расти, и жители области достойны получать государственные услуги в комфортных условиях».