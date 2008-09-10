9 сентября в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам состоялась Коллегия. Ее темой стали итоги деятельности Управления за 8 месяцев 2008 года по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 №93-ФЗ, приоритетных национальных проектов, федеральных целевых программ, в том числе регистрации договоров долевого участия и ипотеки.
В работе Коллегии приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, главный федеральный инспектор в Тюменской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Сергей Дегтярь, председатель Арбитражного суда Тюменской области Виктор Тевс, руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по Тюменской области Анатолий Оксюк, руководитель Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам Александр Одинцов, начальники структурных отделов и обособленных подразделений Управления.
Началось мероприятие с торжественного момента - награждения сотрудников Управления. За вклад в развитие органов государственной власти Тюменской области, Владимир Якушев вручил нагрудный знак «Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области» руководителю Управления Александру Одинцову. Почетной грамотой губернатора Тюменской области награждена Елена Помыткина, Благодарностью губернатора Тюменской области – Светлана Голованова, Нина Разживина и Татьяна Богданова. Свидетельства об окончании курсов государственных регистраторов, которые в Управлении традиционно вручаются в торжественной обстановке на Коллегиях, сегодня ряд специалистов службы получили из рук губернатора.
Выступая на Коллегии, губернатор области отметил важность деятельности государственных регистраторов в деле обеспечения социально-экономического благополучия региона. Количество регистрационных действий в Тюменской области неуклонно растет, и жители региона, по словам Владимира Якушева, получают качественные услуги в сфере государственной регистрации прав на недвижимость. Губернатор дал высокую оценку коллективу Управления: это команда профессионалов, настроенная на активное участие в реализации приоритетных нацпроектов в сфере жилищного строительства. Претворение в жизнь проектов подобного масштаба требует консолидации действий органов власти. «Людям все равно, представители какого уровня власти оказывают им услуги – муниципальной, субъекта, федеральной. В любом чиновнике они видят власть! Поэтому главное – это межведомственное взаимодействие. Сегодня необходимо обеспечить достойными помещениями отделы Управления, находящиеся в районах Тюменской области. Ведь объёмы государственной регистрации будут только расти, и жители области достойны получать государственные услуги в комфортных условиях».
В этом с губернатором Владимиром Якушевым согласен и главный федеральный инспектор в Тюменской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Сергей Дегтярь. В своем выступлении он отметил, что согласованные действия федеральных органов государственной власти, органов власти субъекта Федерации и органов местного самоуправления будут способствовать дальнейшему росту количества зарегистрированных прав граждан на объекты недвижимого имущества. Что в итоге, способствует социально-экономическому развитию территорий.
С докладом об итогах деятельности службы за 8 месяцев нынешнего года выступил руководитель Управления Александр Одинцов. Он отметил, что в составе Управления - 18 структурных отделов и 54 подразделения, 22 из них расположены на юге Тюменской области. Комплектование Управления производится из числа лиц, стоящих в кадровом резерве либо граждан, прошедших конкурс на замещение вакантной должности.
За 8 месяцев 2008 года в службу на территории регистрационного округа обратилось более 1,5 миллионов заявителей. Управлением выдано 3 538 337 выписок и справок из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Рост в сравнении с 8 месяцами 2007 года - 907 %. По югу Тюменской области рост составил 1604 %.
В Управлении установлены сокращенные сроки государственной регистрации прав и сделок не более десяти календарных дней: в рамках реализации приоритетных национальных проектов; федеральных и областных социально-экономических программ по обеспечению граждан доступным жильем; по ипотечному жилищному кредитованию; жилищных сертификатов военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов; по программе переселения граждан, выезжающих из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей, вынужденных переселенцев.
Сокращены сроки государственной регистрации права собственности на социально-значимые объекты недвижимости до 2-х недель.
- За 8 месяцев 2008 года на территории регистрационного округа зарегистрировано прав и сделок, ограничений (обременений) прав на 24 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе по югу Тюменской области – 142 556 регистрационных действий, что на 30 % больше, чем за 8 месяцев 2007 года.
- Увеличивается количество сделок, совершаемых с землей. Из общего количества совершенных регистрационных действий зарегистрировано 111 333 права и сделки на земельные участки. По югу Тюменской области рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 66 %. Наибольшее количество прав и сделок на земельные участки зарегистрировано по городу Тюмени и Тюменскому району, Ишимским, Заводоуковским, Тобольским и Нижнетавдинским отделами. (Сегодня в Нижнетавдинском районе зарегистрировано наибольшее количество прав, сделок, ограничений (обременений) на душу населения).
- За 8 месяцев 2008 года зарегистрировано 27 282 ипотечные сделки, что на 32 % превышает аналогичные показатели 2007 года. По югу Тюменской области зарегистрировано 8 946 ипотечных сделок. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 81 %.
- За 8 месяцев 2008 года Управлением зарегистрировано 9 715 договоров участия в долевом строительстве (рост показателя составил 94 %). В том числе по югу Тюменской области – 6 541 договор (рост на 135 %).
- В ходе реализации Федерального закона № 93-ФЗ («Дачная амнистия») совершено 19 598 регистрационных действий, что на 180 % больше, чем за 8 месяцев 2007 года (6980). С учетом проводимой Управлением разъяснительной и агитационной работы в дальнейшем прогнозируется увеличение обращений за государственной регистрацией прав в среднем на 30 %.